Sossio Aruta/ “Reality pilotati? Alcuni concorrenti hanno un copione personale”

Sossio Aruta è un vero e proprio veterano dei reality show: nel 2005 ha partecipato a “Campioni, il sogno”, nel 2018 a “Temptation Island VIP” e nel 2020 alla quarta edizione del “Grande Fratello Vip”. Intervistato da Piùdonna.it l’ex calciatore ha rivelato alcuni retroscena dei programmi più noti della tv. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ricorda con molto affetto la sua prima esperienza televisiva: “Il reality che più porto nel cuore è Campioni perché mi ha permesso di diventare famoso facendo ciò che più amo. Non mi sento vip anche se in fondo lo sono, 15 anni di tv non sono pochi ma sono umile!”. Lo scorso anno Sossio ha partecipato al Grande Fratello Vip 4, vinto da Paola Di Benedetto: l’ex calciatore è stato l’ultimo a entrare nella casa, ma in finale si è classificato terzo. “Se non ci fossero stati due giovanissimi con storie da gossip, chissà forse avrei vinto. Mi sono tolto molte soddisfazioni, quanti concorrenti ho battuto? Tanti volti anche famosi. Una persona che non porto nei miei ricordi e mi ha stupito il suo podio è Paolo Ciavarro, sinceramente in casa era un fantasma non so cosa abbia conosciuto di lui il pubblico. Resterà un mistero” , ha confessato Aruta.

Dopo Uomini e Donne, dove ha incontrato la sua attuale compagna, Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno partecipato insieme a Temptation Island Vip. Intervistato da Piùdonna.it l’ex calciatore ha ricordato l’esperienza nel resort: “Ero arrabbiato con Ursula per la lite che ci fu prima delle registrazioni e volevo fargliela pagare! Mi sono imposto di essere single e l’ho fatto! A mente calda si sbaglia, a mente fredda ho voluto subito riconquistarla, non pensavo mi avrebbe lasciato ed è stata dura per me accettarlo. L’ho cercata dal primo momento in cui ci hanno consegnato i cellulari”. Sossio ha voluto precisare che nessuno dei reality è pilotato: “È il concorrente che vive l’esperienza istintivamente oppure con un copione personale! La redazione è brava nei montaggi e quindi si vede il succo del negativo! I gesti e le parole sono tue”. Infine ha rivelato che a Ursula piacerebbe partecipare ad Amici Celebrity, mentre farebbe fatica a vederla nella casa del Grande Fratello.

