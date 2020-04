Sossio Aruta, sorpresa dai figli Diego e Daniel/ Lui in lacrime: “Mai abbandonati!”

Sossio Aruta è il protagonista della prima sfida al televoto dei finalisti del Grande Fratello Vip 2020, ma prima di scoprire se continuerà la sua avventura e vincerà la sfida con Antonella Elia riceve in Casa una bellissima sorpresa. Si tratta di due lettere da parte dei figli Diego e Daniel. “Ti voglio tanto bene papà” scrive il minore, facendo commuovere subito Aruta. Arrivano poi anche le parole di Daniel, il maggiore dei suoi figli. “Caro babbo ti voglio bene, sei tutto per me… Sei il babbo migliore del mondo – si legge, e ancora – ti vorrò sempre bene, oggi domani e per sempre. Mi manchi tanto tanto e non vedo l’ora di riabbracciarti. Buona fortuna papà“, conclude il piccolo Daniel.

Sossio Aruta in lacrime per i figli: “Loro mi amano, non li ho mai abbandonati”

Sossio Aruta è in un fiume di lacrime e gioisce per le parole dei suoi figli. Poi ricorda le difficoltà con la sua ex moglie e i sacrifici fatti per i suoi bambini: “Nonostante le mie difficoltà non sono mai mancato. Ho vissuto un periodo in cui non ho potuto mancare gli alimenti… Ho fatto tanti lavori, ho venduto le mozzarelle di bufala, ho fatto il buttafuori… – e continua – Non solo non devo a mia moglie neanche un centesimo, ma non ho mancato un Capodanno, un Natale… io per sei anni ho fatto l’Italia sotto e sopra. Ecco perché loro mi amano, io non li ho mai abbandonati”, conclude tra le lacrime.



© RIPRODUZIONE RISERVATA