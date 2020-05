SpaceX, lancio Tesla-Nasa nello spazio/ Diretta video: Demo-2, gli astronauti di Musk

Pubblicità

Oggi 27 maggio 2020 si compie un altro piccolo passo per l’uomo ma enorme per la conquista dello Spazio (ai privati): è il grande giorno del lancio in orbita dello SpaceX, la prima navetta spaziale della storia costruita e finanziata integralmente da una azienda privata, in tal caso la Tesla del visionario Elon Musk. Con il nome “Demo-2” (Demonstation Mission 2), la missione Nasa-Tesla avrà partenza da Cape Canaveral in Florida alle ore 22.33 ora italiana dalla stessa base di lancio – piattaforma 39A del Kennedy Space Center – delle missioni Apollo con le quali il primo uomo ha raggiunto e toccato la Luna nell’ormai lontano 1969. Quello di oggi è un momento storico perché, sebbene vi siano due astronauti americani Nasa (alla prima missione nello Spazio con persone da 9 anni a questa pare) sullo SpaceX, la Tesla punta a far esordire l’era dei voli spaziali commerciali che potranno riempire il futuro prossimo delle missioni fuori dalla nostra orbita.

Il lancio del Falcon 9 con la navetta Crew Dragon è ufficialmente programmato per mercoledì 27 maggio alle 16.33 ora locale ma è già stata programmata l’eventuale partenza di riserva qualora dovessero esserci problema nel lancio di questa sera: si dovrà tenere sabato 30 maggio alle 13.22 (19:22 ora italiana). Sarà possibile seguire il grande evento in diretta video streaming e tv mondiale con la Nasa che torna così a “riempire” di astronauti americani lo Spazio dopo che l’8 luglio 2011 partì da Cape Canaveral la 25esima e ultima missione degli Space Shuttle.

GLI ASTRONAUTI DI MUSK NELLO SPAZIO

A bordo della Crew Dragon “SpaceX” ci saranno gli astronauti della Nasa Robert Behnken e Douglas Hurley incontrati negli scorsi giorni anche dal numero 1 Tesla Elon Musk: raggiungeranno la Stazione spaziale internazionale dopo circa 24 ore di volo, tempo necessario per portare la Crew Dragon in posizione di rendezvous con la ISS. Non sarà un viaggio diretto ma verranno perseguii diversi flyby attorno alla Terra prima di posizionarsi nell’orbita corretto di attracco alla ISS. L’intera fase sarà del tutto automatica ma a bordo gli astronauti e della Terra i tecnici della Nasa monitoreranno in tutte le fasi tanto l’avvicinamento quanto l’attracco e ovviamente interverranno laddove qualcosa non dovesse funzionare alla perfezione.

La missione Demo-2 non ha ufficialmente una durata prefissata ma secondo quanto riportato da Nasa e dall’Inaf, il notiziario online dell’Istituto nazionale di astrofisica, una volta conclusa l’intera operazione Crew Dragon si sgancerà in modo automatico dalla Stazione spaziale e «sarà pronta per il rientro in atmosfera, riportando Behnken e Hurley sulla Terra con un ammaraggio nell’Oceano Atlantico al largo della costa orientale della Florida», riporta Askanews. Una volta nella Stazione spaziale, gli astronauti si uniranno all’equipaggio a bordo ed effettueranno esperimenti in assenza di gravità. Ogni strumento presente a bordo e ogni parte della navicella in lancio oggi nello Spazio è stato realizzato dalla Tesla che con questa missione dichiara ufficialmente sua intenzione mettere a rodaggio le possibilità di possibili viaggi spaziali “commerciali”, dove gli equipaggi non debbano essere necessariamente astronauti e dove tutto possa essere gestito a livello automatico e con la supervisione degli ingegneri dalla Terra.

COME SEGUIRE LA DIRETTA VIDEO STREAMING DEL LANCIO

«Abbiamo concentrato le nostre attenzioni su questo lancio perché sarà una missione epocale» ha spiegato il ceo di Tesla Elon Musk nel sottolineare come la Nasa Demo-2 rappresenta la riconquista dello spazio da parte degli Stati Uniti senza più dover avere l’appoggio della Soyuz russa come avvenuto finora. «Demo-2 sarà il secondo lancio orbitale di una Crew Dragon, il terzo lancio su un razzo Falcon 9 e, soprattutto, il primo lancio di astronauti americani da una piattaforma statunitense dall’8 luglio 2011, data del lancio dello shuttle Atlantis», conclude Musk. Anche dall’Italia intanto ci si appresta a seguire il lancio in orbita dello SpaceX con la copertura in diretta tv che avverrà dalle ore 22 su Focus con collegamenti da Cape Canaveral. La programmazione inizierà però sul canale Focus (canale 35) alle 18.15 con lo speciale documentario «Saturn V: il razzo lunare» seguito dagli altri speciali «Dalla Terra alla Luna: la prima volta dell’Apollo 8» e da «Il giorno in cui camminammo sulla Luna». Alle 21.15 va in onda l’approfondimento a cura del giornalista Luigi Bignami, «La nuova corsa allo Spazio» mentre dalle ore 22 la diretta completa del lancio in orbita della missione Demo-2. Sarà ovviamente possibile seguire l’intero evento anche in diretta video streaming sui canali social della Nasa, sulla homepage del portale SpaceX e sul collegamento YouTube dello SpaceX Tesla.

