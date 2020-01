Spagna, tempesta Gloria: 7 morti e quattro dispersi/ Ora è allerta rossa in Francia

Una violenta ondata di maltempo ha provocato morte e distruzione in Spagna. Tutta colpa del passaggio della tempesta Gloria, una perturbazione che ora, dalla penisola iberica, si è spostata verso nord, sulla vicina Francia. Sette le vittime provocate dall’evento devastante, fra cui un uomo caduto in mare nel porto di Palamos, nel nord-est della Catalogna, e che non è più riemerso dalle onde a causa del mare grosso. Vittima del maltempo anche un contadino di 77 anni, che è deceduto dopo che la serra in cui stava lavorando è crollata causa violenta grandinata, schiacciandolo e non lasciandogli scampo. Stando a quanto riferisce ancora TgCom24.it, un senzatetto è invece morto di freddo, mentre un altro uomo senza vita è stato ritrovato nella provincia di Alicante, in una zona colpita in maniera importante da un’alluvione. Ci sono anche quattro persone che risultano essere disperse, leggasi un uomo la cui auto è stata trascinata dall’acqua, e altre tre persone, fra cui un ragazzo inglese di soli 25 anni.

SPAGNA, TEMPESTA GLORIA: DOPO I DANNI NELLA PENISOLA IBERICA ORA MINACCIA LA VICINA FRANCIA

La tempesta Gloria è di quelle decisamente violente, portando con se pioggia, grandine, neve, venti che spirano fino a 100 chilometri all’ora, e onde alte fino a 10 metri. Ed ora l’emergenza si è spostata in Francia, dove è scattata l’allerta rossa. La tempesta si trova al momento sui Pirenei, la catena montuosa che separa la Spagna dalla vicina nazione francese, e nel sud della Francia due fiumi sono già esondati: 1.500 persone sono state evacuate per precauzione nei Pirenei orientali, e alcune decine nell’Aude. La Meteo-France ha diramato un’allerta in particolare a nord di Perpignan e a sud di Carcassone. “Le piogge – ha fatto sapere il meteo francese in queste ore – , che oscillano di intensità, dureranno fino a giovedì a mezzogiorno, interessando principalmente la parte orientale dei due dipartimenti, compresa la costa”. Chiuse le scuole di ogni grado della zona interessata.

