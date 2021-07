Spalletti arriva a Napoli/ L’allenatore: “Sarò con te..”. Il 15 inizia il ritiro

Luciano Spalletti è arrivato a Napoli: comincia dunque oggi, venerdi 2 luglio 2021, con tutte le ufficialità del caso, l’avventura dell’allenatore di Certaldo alla guida della squadra partenopea. Proprio in queste ore il tecnico, azzurro, già ufficializzato nei giorni scorsi, è stato accolto a Castel Volturno con tutti gli onori dal presidente della società campana Aurelio De Laurentiis e dal figlio, il vicepresidente Edoardo De Laurentiis, con i quali, dopo poche parole di benvenuto, ha fatto subito un tour guidato della struttura sportiva, recentemente rinnovata. A seguire è stato messo in programma subito un’incontro con lo staff al completo per discutere di parecchi temi, dalla programmazione della nuova stagione fino alle prossime mosse di mercato. Non si perde tempo dunque nella sede del Napoli e lo stesso Spalletti Ggià nei giorni scorsi si è detto impazienti di cominciare a lavorare per il bene della squadra partenopea.

SPALLETTI AL NAPOLI: IL SIPARIETTO CON DE LAURENTIIS E LE PRIME PAROLE

In contemporanea dunque all’approdo di Mourinho nella Capitale, a Napoli oggi si è celebrato l’arrivo di Luciano Spalletti, che fin dai primi momenti si è fatto subito voler bene dai tifosi azzurri. Arrivato a Castel Volturno infatti, le prime parole del tecnico toscano sono state subito per i tifosi: “Sono felicissimo e onorato di essere qui, metterò tutto me stesso per il bene della squadra perché amo questa professione. Ho amato anche le città dove ho lavorato, e Napoli è stimolante: la felicità di un luogo dipende molto dal contesto” e poi una piccola scenetta con il presidente De Laurentiis, con cui ha intonato il coro dei tifosi “Sarò con te…”. Ma il tempo riservato alle chiacchiere è stato a dir vero poco: Spalletti si è messo subito al lavoro con la dirigenza campana per mettere a punto le prossime mosse. Stando alle ultime indicazioni infatti è previsto già per il 15 luglio l’inizio del ritiro di Dimaro in Trentino, che durerà fino al 25 del mese: di fila ancora un secondo appuntamento a Castel di Sangro in Abruzzo, dal 5 al 15 agosto e nel mezzo la prestigiosissima amichevole contro il Bayern Monaco per l’Audi Cup, già messa in calendario per il 31 luglio.

