CALCIOMERCATO NAPOLI/ Leao al posto di Insigne? Vaclik nome caldo per la porta…

CALCIOMERCATO NAPOLI, FUTURO DI INSIGNE SEMPRE PIÙ IN BILICO!

Le parole di Aurelio De Laurentiis continuano a creare qualche preoccupazione per i tifosi del Napoli. “Con Insigne non ci siamo proprio visti, c’è stata la necessità di finire il campionato, poi la partenza il giorno dopo per il ritiro della Nazionale e quindi l’esigenza di non voler incasinare la situazione anzitempo. Finito il campionato Europeo ci si incontra, ci si parla e poi sarà quel che sarà“. Questa la spiegazione del presidente sullo stallo relativo al rinnovo del contratto del capitano e numero 10 della formazione partenopea.

Il perché è presto spiegato, Insigne non accetterebbe offerte di calciomercato al ribasso e dunque il Napoli è pronto a valutare eventuali offerte, pur nella consapevolezza che con la scadenza del contratto fissata al 2022, la cifra da incassare sarebbe meno cospicua del previsto. Occhio alle contropartite tecniche: il Milan su Insigne ha fatto più di un pensiero e sarebbe pronto a mettere sul piatto il giovane portoghese Leao, pezzo pregiato ma che a Napoli potrebbe diventare un nuovo idolo.

CALCIOMERCATO NAPOLI, VACLIK DIPENDE DA OSPINA

Certo, De Laurentiis chiederebbe sempre un conguaglio economico a proprio favore in un eventuale scambio Leao-Insigne col Milan, ma al momento ipotizzare cifre è prematuro senza capire prima quali sarebbero le intenzioni del giocatore, da testare come detto solo dopo la fine di Euro 2020.

Nel frattempo il club continua a lavorare sul calciomercato per affidare a Luciano Spalletti una squadra il più competitiva possibile e la novità potrebbe riguardare la porta: Tomas Vaclik, portiere titolare della Repubblica Ceca a Euro 2020, classe 1989, è stato di fatto opzionato dal Napoli. C’è già un pre-accordo tra le parti, poi il club partenopeo potrebbe decidere di tenerlo al fianco di Alex Meret, in caso di divorzio con Ospina, oppure girarlo in prestito. Il numero uno ceko ha convinto finora nelle sue performance e se davvero con Ospina non si prolungherà il rapporto, è ormai certo il suo arrivo allo stadio Diego Armando Maradona, anche se la concorrenza di Meret sarà dura da affrontare per diventare subito titolare in Serie A.

