Spara a genitali di fidanzato dell’ex moglie/ “Grilletto premuto per errore”, fermato

Un trentasettenne, Bunteurm Oonkaew, spara ai genitali del nuovo fidanzato della ex moglie, il quarantenne Somchai Sakoolchai, con l’obiettivo di “devirilizzarlo”, poi fugge. La folle vicenda, come ricostruito dal Daily Mail, è avvenuta a Chumphon, nel sud della Thailandia, giovedì sera. L’uomo era a casa con la sua compagna e aveva bevuto, al punto da infuriarsi all’idea che la vecchia consorte potesse essere con un altro. È così che ha preso la pistola che aveva nell’appartamento e ha deciso di raggiungerla.

Arrivato presso l’abitazione della donna, ha buttato giù la porta e ha puntato la pistola contro il suo nuovo fidanzato. Poi ha premuto il grilletto mentre la traiettoria era indirizzata verso le parti intime. L’ex moglie Ubonrat, 35 anni, inorridita, ha chiamato la polizia, che ha arrestato l’uomo. La vittima intanto è stata trasportata in ospedale. È cosciente e fuori pericolo, ma i suoi genitali sono in condizioni critiche e probabilmente non potrà più utilizzarli.

Spara a genitali di fidanzato dell’ex moglie: le dichiarazioni dell’uomo

Bunteurm Oonkaew, l’uomo che ha sparato ai genitali del fidanzato dell’ex moglie Ubonrat, ha dichiarato alla polizia, ridendo, di non avere sparato volontariamente.

“Ero appena tornato dal lavoro e mi sono seduto a bere alcolici in camera con la mia ragazza prima di alzarmi e tirare fuori la pistola, che tengo nell’armadio. Sono passato davanti alla casa della mia ex moglie e mi sono fermato a parlare con lei, ma per sbaglio avevo la pistola in mano e ho premuto il grilletto per errore. La pistola ha sparato e ha colpito la zona tra le gambe di Somchai, ma non volevo farlo. Ero scioccato, così me ne sono andato velocemente e ho rimesso la pistola nell’appendiabiti come prima e ho chiuso la porta della stanza fino all’arrivo della polizia”, questo quanto riportato dal Daily Mail.

