Spara a moglie malata e si uccide: omicidio-suicidio/ Ancona, 60enne era depresso?

Doppia tragedia ieri a Filottrano, in provincia di Ancona, dove un uomo ha sparato alla moglie malata di 59 anni e si è poi tolto la vita. A raccontare l’accaduto choc è oggi Il Mattino nell’edizione online: a sparare è stato Antonio Pireddu, ex appuntato dei carabinieri al Norm di Osimo di 60 anni. La moglie, Ida Creopolo, 59 anni, era da tempo malata, motivo che avrebbe portato probabilmente l’uomo a covare una forte e drammatica depressione. La donna era affetta da una patologia che l’aveva costretta a letto con i bomboloni di ossigeno. Nel pomeriggio di ieri, però, Pireddu avrebbe maturato la folle decisione: due i colpi esplosi. Uno contro la donna della sua vita e il secondo contro se stesso. E’ quanto reso noto da una prima ricostruzione, in base alla quale i militari avrebbero rinvenuto i due cadaveri nella medesima stanza, l’uomo ai piedi dell’altra. A compiere la scoperta choc è stato uno dei figli della coppia, preoccupato per la mancata risposta da parte dei loro genitori. A quel punto si sarebbe recato nella villetta a Sant’Ignazio di Filottrano rinvenendo così i corpi della madre e del padre ormai senza vita.

SPARA A MOGLIE MALATA E SI UCCIDE: OMICIDIO-SUICIDIO AD ANCONA

Non rispondevano al telefono: così uno dei figli in possesso di un mazzo di chiavi della villetta in cui vivevano i suoi genitori ha deciso di recarsi direttamente nella villetta dove si è compiuto il drammatico omicidio-suicidio in provincia di Ancona. I familiari della coppia hanno manifestato grande dolore e incredulità per l’accaduto essendo una famiglia molto stimata. Dopo la duplice tragedia sul posto si sono recati prontamente i militari di Osimo, del Reparto operativo di Ancona, della scientifica e i sanitari della Potes di Osimo. Per la coppia, tuttavia, non c’era più nulla da fare. Il 60enne, forse in depressione per la lunga battaglia combattuta accanto alla moglie, ha usato un’arma che aveva in casa. In corso attualmente le indagini al fine di ricostruire nei minimi dettagli gli ultimi movimenti di Antonio Pireddu prima di compiere il duplice gesto con il quale ha messo fine alla vita della moglie molto malata e successivamente alla sua.



