Spara e uccide i genitori in casa: dramma a Vicenza/ Killer 25enne confessa

A Chiampo, in provincia di Vicenza, un 25enne ha ucciso i genitori in casa a colpi di pistola. La notizia drammatica si è diffusa in queste ore e vede come sfortunati co-protagonisti un uomo e una donna di 60 anni (S.G. e L.Z.), assassinati tra le mura domestiche dal figlio, responsabile del loro omicidio. Stando ai primi accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine, con particolare riferimento ai carabinieri, l’efferato delitto sarebbe avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 15 marzo 2022, all’interno dell’abitazione di via Villaggio Marmi, nella quale il nucleo familiare risiedeva.

Un gesto di assoluta follia, di cui al momento non si conoscono le cause precise, anche se i primi sospetti emersi inducono a seguire la pista del movente economico, considerato che negli ultimi periodi sarebbero state piuttosto frequenti, per non dire all’ordine del giorno, le liti in famiglia per via delle continue richieste di denaro che il giovanissimo avanzava ai suoi genitori. L’assassinio sarebbe stato compiuto con un’arma da fuoco detenuta illegalmente. Dopo aver tolto la vita alla madre e al padre, il 25enne avrebbe abbandonato la dimora di famiglia e avrebbe incominciato a vagare per ore alla guida della sua automobile. Dopodiché, ha scelto di costituirsi, presentandosi la notte scorsa al cospetto dei carabinieri di Vicenza e autodenunciando la sua atroce azione.

VICENZA, UCCIDE GENITORI A COLPI D’ARMA DA FUOCO: APERTA UN’INCHIESTA

Sul caso del 25enne che ha ucciso i genitori a Chiampo (Vicenza) è stato informato il pubblico ministero di turno, Barbara De Munari, che, come si legge sul “Corriere della Sera”, “ha aperto un’inchiesta e sta coordinando le indagini. Arrestato, il venticinquenne si trova ora in carcere e nei prossimi giorni verrà interrogato dal giudice”.

Intanto, riporta ancora il quotidiano, a Chiampo sono arrivati anche i militari del nucleo investigativo di Vicenza e gli specialisti della Scientifica, che “hanno effettuato rilievi nell’abitazione per recuperare elementi utili a ricostruire l’accaduto, in particolare impronte. Il medico legale, dal canto suo, è chiamato ad effettuare i primi accertamenti esterni sui corpi, in attesa che venga eseguita l’autopsia”.

