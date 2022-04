Sparatoria a Sacramento: morti e feriti in strada/ Video Rissa fuori da locale, poi…

Violenta sparatoria nel centro di Sacramento, in California. Le notizie che giungono dall’altra parte dell’Atlantico sono al momento frammentarie, ma, stando a quanto riferito dalle forze dell’ordine degli Stati Uniti d’America, sono state colpite in tutto 15 persone, per un triste totale di almeno 6 morti, accompagnato dalla speranza che il numero non subisca ritocchi verso l’alto con il passare delle ore. Il “New York Times”, che sin qui ha pubblicato pochissimi dettagli sull’accaduto, scrive che “la polizia aveva inizialmente detto alle persone di mantenere alcuni isolati di distanza dalla zona del Capitol Park della città, perché stava indagando su una sparatoria con più vittime”.

La tragedia, rivela il quotidiano “La Repubblica”, si è verificata poco dopo le due di notte locali, “verso l’orario di chiusura dei bar, quando la polizia è stata chiamata per la presenza di una persona che sparava nell’area tra la decima strada e K street”. Giunti in loco, gli agenti si sono trovati di fronte a una scena da film horror e a una strage, purtroppo, già ampiamente avvenuta

SPARATORIA A SACRAMENTO, SENTITI FINO A 50 COLPI

Circa la sparatoria avvenuta Sacramento, i media a stelle e strisce dicono che alcuni testimoni hanno visto un uomo a bordo di un auto aprire il fuoco contro la folla nei pressi del ristorante “El Santo” prima di dileguarsi e sono stati sentiti fino a 50 spari. Non si ha idea, sino a questo istante, di chi possa essere l’autore della strage. Sui social media, si legge ancora su “La Repubblica”, circola un video che mostra una rissa durante la sparatoria, ma “non è chiaro se i due episodi siano collegati”.

In altri filmati si vede la gente fuggire terrorizzata, in preda al panico, tra le vie della città di Sacramento nel corso della sparatoria: un episodio su cui si dovrà cercare di fare luce al più presto.













