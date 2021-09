Sparatoria in centro Trieste: 8 feriti, uno grave/ 2 malviventi in fuga poi arrestati

Maxi sparatoria avvenuta stamattina in centro Trieste: due persone sono state arrestate e il bilancio è di otto feriti fra cui uno in condizioni molto gravi. Il tutto, come riferisce l’edizione online di Repubblica, è avvenuto di fronte ad un bar sito all’angolo fra via Carducci e via San Francesco, attorno alle ore 8:00 di stamane, e testimoni parlano di una quindicina di persone coinvolte, tutte di origini straniere. Non è ben chiaro il movente, visto che i giornali nafrrano di regolamento di conti fra gruppi di etnie differenti, ma anche di dissensi su questioni lavorative.

Noragugume, ucciso allevatore/ Faida in Sardegna dura da 20 anni: 9 morti fin qui

In ogni caso il gruppo pare abbia iniziato a discutere animatamente, dopo di che, come spesso e volentieri accade, dalle parole si è passati ai fatti, e qualcuno ha tirato fuori anche delle spranghe. Ad un certo punto sono comparse anche delle pistole, e sono stati numerosi i colpi esplosi che hanno appunto raggiunto otto persone, ferendone in maniera seria una. Imponente il dispiegamento di forze dell’ordine visto che sul luogo si sono recati poliziotti, carabinieri e finanzieri, e nel contempo erano stati allertati gli uomini del 118 per fornire assistenza ai feriti.

Sara Pedri, chiesto licenziamento dell'ex primario/ Tateo si difende: "Perseguitato"

SPARATORIA IN CENTRO A TRIESTE: ARRESTO CON SPARI DI DUE MALVIVENTI

L’area è stata chiusa dalle forze dell’ordine, messa in lockdown per evitare che qualche altra persona potesse rimanere coinvolta, ma nel frattempo due malviventi, i responsabili degli spari, sono riusciti a fuggire a bordo di un furgone di colore bianco.

La loro fuga è comunque durata poco visto che entrambi sono stati bloccati alla barriera Lisert, all’imbocco dell’autostrada: un arresto tutt’altro che semplice tenendo conto che, al momento del fermo sono stati sparati altri colpi di pistola. Stando ad alcune informazioni, che vanno però confermate, sarebbero rimasti coinvolti gruppi di kosovari e albanesi, forse operai di origini straniere, o magari un semplice regolamento di conti per qualche sgarro commesso in un recente passato. Sono attesi aggiornamenti nel corso della mattinata.

Viviana Parisi, marito "Non ha ucciso Gioele"/ Famiglia nascose a pm tentato suicidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA