Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Afghanistan: talebani “preso il Panshir” (4 settembre)

I Talebani hanno annunciato di essere entrati nella regione ribelle del Panshir e di avere piegato ogni forma di resistenza. Fonti dei ribelli smentiscono categoricamente la resa. Domani, intanto, i Talebani annunceranno il nuovo Governo. L’Alto Rappresentante dell’Unione Europea, Borrel, ha comunque già annunciato che il Governo dei Talebani non sarà riconosciuto e che si potrà intavolare un dialogo soltanto dietro precise condizioni

Sono stabili i contagi da COVID 19 in Italia mentre la Sicilia, prima ed unica regione passata in giallo, resta coi parametri sopra la soglia critica. Le regioni a rischio moderato sono 17. Si punta a completare la campagna vaccinale estendendo l’obbligo di green pass per tutti i lavoratori al chiuso e per i dipendenti pubblici. Polemiche sulla mascherina a scuola dopo l’annuncio del Ministro dell’Istruzione che ha dichiarato che se tutta la classe è vaccinata si potrà togliere. Tutta la maggioranza resta compatta sulla linea del Presidente Draghi tranne la lega che si proclama contraria agli obblighi pur restando al Governo

Dopo l’incendio che ha distrutto un grattacielo a Milano, oggi a Torino un palazzo del centro storico ha preso fuoco con le fiamme estese anche agli edifici vicini. Per fortuna nessun ferito ma oltre 100 le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie case. Si indaga sulle cause che, da una prima ricostruzione, potrebbero essere in una scintilla di una saldatrice durante una ristrutturazione. I due incendi in così breve tempo portano l’attenzione alla sicurezza dei materiali utilizzati per il restauro degli edifici.

Dopo la scomparsa di Sara Pedri, la giovane dottoressa dell’ospedale Santa Chiara di Trento, è stato chiesto il licenziamento del primario di ginecologia del nosocomio sospettato di vessazioni e angherie nei confronti di Sara, ormai scomparsa già dal 4 marzo scorso. Nel corso delle indagini altri dipendenti avrebbero ammesso di aver subito altrettante vessazioni e angherie dal primario mentre la sorella di Sara, che spera sempre di poterla riabbracciare, dichiara che le conclusioni delle indagini confermano quanto la famiglia ha sempre sostenuto.

Sono figurine, bambole ma anche videocassette e piccolo modernariato, ma soprattutto carte da gioco e videogame gli oggetti che, di recente, hanno fatto esplodere la febbre del collezionismo verso i ricordi degli anni ottanta e novanta. Negli Stati Uniti venduta all’asta per due milioni di euro la copia originale di Super Mario Bross mentre per 300 mila dollari è stata battuta una rara figurina dei Pokemon.



