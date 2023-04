Sparatoria in Kentucky, strage in una banca: 5 morti e 8 feriti/ Ucciso l’attentatore

Sparatoria in Kentucky, negli Usa, nella quale almeno cinque persone hanno perso la vita e otto sono rimaste ferite. Il bilancio potrebbe tragicamente aumentare. Tra i feriti c’è anche un poliziotto. Il folle gesto è stato compiuto da un ex impiegato che ha preso di mira l’Old National Bank nella città di Louisville. Anche l’aggressore è morto: non è chiaro se si sia suicidato o se sia stato ucciso dai poliziotti accorsi sul posto.

Come comunicato dalla polizia, i feriti sono stati trasportati in ospedale: l’agente colpito sarebbe in gravi condizioni. Dopo l’arrivo delle decine di auto della polizia sul posto, rimaste ferme lungo la strada, la zona è stata isolata. Il governatore del Kentucky Andy Beshear, su Twitter, ha chiesto di ”pregare, per favore, per tutte le famiglie colpite e per la città di Louisville“. Come sottolinea Rai News, l’Fbi collaborando con la polizia.

145esima sparatoria del 2023 negli Stati Uniti

Andy Beshear, governatore del Kentucky, durante la conferenza stampa ha rivelato in lacrime di aver perso amici nella sparatoria. “Questo è terribile. Due cari amici non ce l’hanno fatta oggi, un altro è rimasto ferito e spero che ce la farà”, ha spiegato, aggiungendo che la Old National Bank in cui è avvenuta la sparatoria, è la sua banca. Anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato informato della sparatoria, come riferito dalla Casa Bianca alla Cnn. Nel momento in cui a Lousville avveniva la sparatoria, Biden e la moglie stavano partecipando ad un evento pasquale alla Casa Bianca.

mass shooting“, ossia attentati con almeno quattro persone ferite o uccise. Come riporta l’agenzia di stampa Agi, sul web circola un video girato da un testimone, nel quale un poliziotto urla: “Sparatore in azione in banca!”: nel frattempo si sentono una serie di colpi. La sparatoria avvenuta in Kentucky è la 145esima avvenuta nel 2023 negli Stati Uniti nell’ambito dei ““, ossia attentati con almeno quattro persone ferite o uccise.

