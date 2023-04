Ultime notizie/ Oggi ultim’ora Taiwan: nave da guerra Usa nel Mar Cinese. Ira Pechino

Ultime notizie Taiwan, scontro Cina-Usa su nave da guerra entrata nel Mar Cinese

È ancora altissima tensione tra Cina e Stati Uniti dopo le ultime notizie giunte stamane dalla Marina Usa: la nave da guerra americana – il cacciatorpediniere missilistico USS Milius – ha condotto una missione su “diritti e libertà di navigazione” vicino alle Isole Spratly nel Mar Cinese meridionale, territori rivendicati dalla Cina. E cosi nel già complicato “gioco delle parti” sul fronte Taiwan, al terzo giorno di esercitazioni di Pechino su cieli e mari di Taipei – dove hanno simulato un attacco per prendere l’intera isola di Taiwan – gli Stati Uniti in maniera “simbolica” rispondono a tono dando segnali inquietanti di potenziale scontro all’orizzonte.

La nave da guerra Usa nel Mar Cinese è di fatto la controrisposta di Washington alla giù dura replica della Cina per l’incontro recente negli Stati Uniti tra la presidente taiwanese Taipei Tsai Ing-wen e lo speaker della Camera americana Kevin McCarthy: «l’operazione del cacciatorpediniere è conforme al diritto internazionale», fa sapere la Marina americana, trovando null’altro che ira nelle dichiarazioni successive di Pechino. «Abbiamo organizzato forze navali e aeree per rintracciare e monitorare il cacciatorpediniere Uss Milius quando è entrato illegalmente nelle acque vicino alla barriera corallina cinese di Meiji nelle Nansha (isole contese note anche come Spratly, ndr), nel mar Cinese meridionale», fa sapere il Comando del teatro meridionale dell’Esercito popolare di liberazione cinese.

Rimanendo nell’alveo dello scontro geopolitico internazionale tra Occidente e Oriente, il tema della guerra in Ucraina purtroppo resta sempre in primo piano come evidenziato dalla recente visita in Cina del Presidente francese Macron (che ha intimato l’Europa a non “immischiarsi” alla questione Taiwan oltre a non dover per forza “seguire” l’agenda Usa): le ultime notizie giunte stamane da Kiev parlando di ulteriori attacchi giunte nelle scorse ore nelle direzioni di Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Marinka nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale.

Solo ieri sono stati respinti circa 60 attacchi russi nell’area attorno al Donetsk mentre bombe russe sono state sganciate nella notte sulla regione di Kherson: «Le bombe hanno appena colpito il villaggio di Novoberyslav, nella comunità di Beryslav. I caccia nemici hanno anche sganciato tre ordigni sul villaggio di Kizomys, nella comunità di Bilozerka», denuncia il governatore dell’oblast ucraino, Oleksandr Prokudin. Secondo le ultime notizie giunte sui canali Telegram dello stesso governatore non vi sarebbero per fortuna vittime civili.

Tornando invece nel nostro Paese, continua l’emergenza migranti con nuovi naufragi, soccorsi e sbarchi sull’isola di Lampedusa: 36 persone alla deriva su un barchino sono state soccorso durante la notte in area Sar italiana dalla motovedetta Cp319 della guardia costiera. Hanno riferito di essere originari di Burkina Faso, Costa d’Avorio, Gambia e Guinea: nel solo giorno di Pasqua ieri a Lampedusa sono arrivati altri 26 sbarchi con totale di 974 persone.

Nell’hotspot di accoglienza a Lampedusa viene denunciato ormai il pieno collasso per eccessiva presenza di rifugiati e migranti giunti negli ultimi giorni: all’hotspot di contrada Imbriacola, all’alba oggi 10 aprile c’erano 1.883 ospiti, a fronte di un a capienza di poco meno di 400 posti. Nelle prossime ore la Prefettura di Agrigento ha fatto sapere che imbarcherà 244 persone sul traghetto di linea Galaxy che giungerà a Porto Empedocle.

Ricoverato ormai dallo scorso mercoledì prima di Pasqua, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha passato un’altra notte definita “tranquilla” nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale milanese San Raffaele: le ultime notizie filtrate dall’ANSA parlano di “notte tranquilla” senza però che verranno diffusi nuovi bollettini medici sulle sue condizioni di salute. Si resta dunque a quanto emerso negli scorsi giorni con Berlusconi che soffre da due anni almeno di leucemia mielomonocitica cronica che ha causato una forte polmonite per la quale è stato costretto il ricovero d’urgenza in terapia intensiva.

Al momento l’ex Premier soffre anche di una forte insufficienza renale che mette a rischio un’immediata ripresa e dimissioni dal San Raffaele: secondo il medico personale, nonché responsabile del reparto di terapia intensiva, prof. Alberto Zangrillo «Berlusconi sta rispondendo bene alle terapie». Zangrillo è arrivato in mattinata al San Raffaele ma non ha rilasciato dichiarazioni all’entrata. La situazione resta comunque alquanto complicata e sono state limitate tante le visite di familiari/amici quanto le telefonate: ieri sera la visita delle figlie Eleonora e Marina Berlusconi, mentre restano a fianco del leader azzurro la compagna Marta Fascina e il suocero Orazio Fascina.











