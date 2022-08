Speranza Capasso di Temptation Island è incinta?/ Dopo il ritorno con Alberto…

Speranza Capasso e Alberto Maritato aspettano un figlio?

Speranza Capasso e Alberto Maritato presto genitori? Sembra che la discussa coppia di Temptation Island sia in attesa del primo figlio. A lanciare l’indiscrezione è ancora una volta Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione da parte di un utente: “Ciao ho incontrato Speranza e Alberto. Speranza è incinta”, ha scritto la “talpa” con tanto di foto in cui Speranza appare con un pancino in evidenza. Nei giorni scorsi, dopo un post della Capasso su Instagram in cui si mostrava con un costume rosso qualcuno si era chiesto se fosse in dolce attesa. Al momento però Speranza e Alberto non hanno confermato i pettegolezzi. A giugno, la coppia ha ufficializzato il ritorno di fiamma: “È inutile negarlo, prima di pubblicare questa foto ci siamo fatti mille problemi. Se ci facciamo ancora oggi tanti problemi nel pubblicare questa cosa bella è perché vi assicuro che un po’ di paura dopo tutto c’è sempre. La paura di deludere i nostri cari, i nostri amici e soprattutto voi che credete in noi da sempre. Però noi siamo fatti così. Dopo 18 anni non vogliamo nasconderci per paura di deludere. Grazie infinitamente”, ha scritto Alberto su Instagram, condividendo alcune foto con Speranza.

Speranza e Alberto: la loro storia

Era il 2020 quando Speranza Capasso e Alberto Maritato hanno deciso di partecipare a Temptation Island dopo 16 anni di relazione. Prima di partecipare al reality di Canale 5, Speranza aveva più volte perdonato i tradimenti del compagno. Ma la loro avventura nel programma si è conclusa con l’addio durante il falò di confronto finale. Lontano dalle telecamere Alberto ha cercato di riconquistare la sua storica fidanzata, che ha deciso di dare una seconda possibilità al loro rapporto. È arrivata anche una posposta di matrimonio, fissato a maggio 2022. Poi a inizio anno i due si sono lasciati per l’ennesima volta: “Il 2022 è iniziato in modo disastroso, chiaramente parlo d’amore, i problemi che ci portavamo dietro sono ormai come macigni che ci portiamo sulle spalle… Di comune accordo abbiamo deciso che la migliore soluzione per entrambi è restare da soli!”, ha annunciato Speranza nelle sue storie di Instagram. Solo qualche mese dopo, a inizio estate, proprio Maritato ha annunciato il ritorno.

