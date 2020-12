Speranza “Dal 7 gennaio torna sistema a zone”/ “Scuole? Accordo con regioni ma…”

Il ministro della salute, Roberto Speranza, si dice fiducioso in vista del futuro prossimo, grazie all’arrivo del vaccino anti-covid. Scatta oggi in Italia, così come nel resto d’Europa, il vaccine-day, e anche se la strada è ancora lunga e irta, si tratta senza dubbio dell’inizio della fine: “E’ come se dopo una lunga notte – le parole di Speranza in una chiacchierata con il quotidiano Repubblica – potessimo finalmente rivedere l’alba. Il mattino però è ancora lontano”.

Il ministro della salute ha ribadito il fatto che il vaccino non sarà obbligatorio: “tutta Europa ha scelto un’altra strada”, per poi aggiungere che “di fronte a chi ha dubbi o paure sul vaccino, le istituzioni debbano rispondere con trasparenza, portando le evidenze scientifiche. Senza insulti”. Ovviamente bisognerà resistere ancora diversi mesi prima di poter rialzare definitivamente la testa: “E’ una giornata che aspettavamo da tempo. Arriva la luce ma bisogna resistere ancora alcuni mesi. Non è finita ancora e serve sempre il rispetto delle regole”.

SPERANZA: “RITORNO A SCUOLA? DIPENDE DAI CONTAGI”

Il ministro della Salute, Speranza, ha parlato anche del ritorno a scuola, con gli istituti superiori che riapriranno il prossimo giovedì 7 gennaio: “Abbiamo tenuto aperto il primo ciclo anche in zona rossa, l’abbiamo tutelata il più possibile. C’è un accordo con le Regioni – ha aggiunto – per riaprire in presenza le superiori al 50%”. Ovviamente bisognerà tenere sotto controllo l’evolversi della curva epidemiologica da qui ai prossimi dieci giorni: “L’obiettivo è 50 casi ogni 100 mila abitanti. Adesso ne abbiamo 150”. E a partire dal 7 gennaio scadrà anche il Dpcm di Natale che ha suddiviso tutta l’Italia in zona rossa o arancione, di conseguenza, le regioni che rientreranno nei giusti parametri potranno tornare alla colorazione gialla, quella che permette una maggiore libertà di movimento: “Dal 7 gennaio si tornerà al sistema delle aree colorate, che ha dimostrato di funzionare. Ho fiducia negli italiani, a ogni passaggio hanno sempre dimostrato di capire”.



