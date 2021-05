“Speranza? Un ebreo askenazita”/ Francesca Benevento choc: “Vaccino illegale”

Roberto Speranza, Vittorio Colao, Bill Gates e i vaccini: ne ha per tutti Francesca Benevento, consigliera presso il dodicesimo municipio di Roma (gruppo Misto, “ma sono vicina a Rinascimento con Sgarbi”), che ha rilasciato un’intervista a dir poco choc ai microfoni dell’agenzia di stampa Adnkronos. I pensieri espressi dall’ex rappresentante del Movimento Cinque Stelle, d’altro canto, non sono stati molto calmierati nei toni e nei concetti e, indubbiamente, genereranno dibattito e faranno discutere nelle prossime ore.

Procediamo con ordine: innanzitutto, l’ex pentastellata ha dichiarato che “Speranza è un ebreo che risponde agli ordini dei suoi padroni, di origine ebraica, quelli che hanno creato la dittatura sanitaria in Israele, e ora vogliono fare lo stesso qui”. Nei suoi ultimi post su Facebook, del resto, Francesca Benevento non ha tentato in alcun modo di celare ai visitatori del suo profilo la sua personale convinzione sulla pandemia di Coronavirus: “Dietro tutto quello che stiamo vedendo c’è la McKinsey, che ha formato sia l’ebreo askenazita Speranza, che il ministro Colao”.

“SPERANZA UN EBREO, VACCINO ILLEGALE”: LE FRASI CHOC DI FRANCESCA BENEVENTO

Francesca Benevento, tuttavia, non si è limitata a questo tipo di concetti sul ministro della Salute attualmente in carica, Roberto Speranza, ma si è spinta oltre, effettuando altre considerazioni sulle colonne di Adnkronos in maniera certo non meno veemente: “Il vaccino anti-Covid è illegale perché le cure esistono e il comitato scientifico è chiamato a ritirare il vaccino secondo il regolamento dell’UE 507/2006. Un vaccino può essere ammesso solo se non esistono cure alternative e come sappiamo – e lo hanno dichiarato i medici facendo ricorso al protocollo di Speranza – le cure esistono e sono molteplici”. Non è tutto: “Anche Bill Gates sta giocando sporco… Ha venduto l’antivirus per i computer dopo aver creato i virus informatici, ora sta facendo lo stesso con il Covid”. La conseguenza, secondo Benevento, è che “fanno di tutto per spaventare la gente, si è creato un regime fascista e nazista, la gente teme il peggio e si fa inoculare anche i veleni. Vogliono fare come in Israele, dove il 70% della popolazione è vaccinata”.

