Spesa online a domicilio/ Quarantena Covid: come fare e cosa acquistare con delivery

Con la diffusione della variante Omicron e la crescita della curva dei contagi Covid il rischio di trascorrere il Capodanno in quarantena è molto alto. Per questo è importante avere una sorta di guida per la quarantena per cavarsela anche in isolamento. Indicazioni che ovviamente sono generiche, rivolte a chi non sviluppa forme gravi di Covid. Sicuramente l’ultimo pensiero è alla spesa, ma la scorta è importante per affrontare al meglio i giorni di isolamento. La prima opzione è la spesa online con consegna a domicilio, uno strumento col quale abbiamo familiarizzato purtroppo durante il lockdown e che torna utile per chi è costretto a restare a casa. L’alternativa è farsela portare da un amico o parente.

QUARANTENA E SPESA ONLINE: COSA COMPRARE

Per quanto riguarda l’alimentazione, bisogna optare per alimenti sani come frutta e verdura, non junk food, anche se possono “consolare” in un momento del genere. Bisogna optare per alimenti nutrienti e che possono essere conservati a lungo. L’acqua è altrettanto importante per non disidratarsi. Considerando che per un uomo servono circa 3,5 litri al giorno e per una donna 2,5 litri al dì (il 20% deve provenire da alimentazione), fate i vostri calcoli per avere la giusta scorta. Ma può tornare utile anche qualche energy drink con un buon quantitativo di sali minerali.

I farmaci sono un tema delicato, motivo per il quale vi rimandiamo al medico di base che può fornirvi tutte le informazioni utili in tal senso. Quel che possiamo però dirvi è che ovviamente non deve mancare il termometro. Nella lista della spesa online non possono mancare ovviamente fazzoletti di carta, anche perché pare che la variante Omicron si manifesti soprattutto come un raffreddore (in particolare per i vaccinati), salviette, detergenti e integratori. Questi ultimi non sostituiscono i medicinali, ma rappresentano un aiuto per il sistema immunitario. Anche in questo caso vi suggeriamo di rivolgervi al medico di famiglia. Visto che in quarantena il tempo non manca, potete prepararvi delle tisane allo zenzero e curcuma o del tè con del miele.

DOVE FARE LA SPESA ONLINE

Più semplice è forse dove fare la spesa online, perché con la pandemia Covid sono cresciuti i supermercati che lo offrono come servizio. Ci sono Comuni che pubblicano l’elenco di negozi, mercati e supermercati che consegnano la spesa a domicilio, lo stesso vale per le farmacie. In caso di necessità, c’è anche la Croce Rossa Italiana che porta a casa gratuitamente farmaci e prodotti alimentari. La possibilità di fare la spesa online e di usufruire della consegna a casa non solo è rimasta attiva, ma sono cresciuti i servizi. Basta accedere al sito del supermercato dal proprio pc o dispositivo mobile, aggiungere i prodotti desiderati nel carrello, effettuare il pagamento e attendere la consegna. Ci sono poi diverse app per smartphone e tablet che semplificano questa procedura, perché dati e sistema di pagamento vengono richiesti solo durante la registrazione iniziale. La maggior parte delle catene di distribuzione hanno attivato servizio di spesa online e delivery, tramite il proprio sito e la App. Ci sono poi supermercati che dedicano dei vantaggi agli over 60, 65 o 70, come la consegna gratuita o ridotta. Da Easycoop a Esselunga, passando per Carrefour, Lidl, Dok, Famila, Todis, Conad etc: ma bisogna controllare che il servizio sia attivo nella propria città.



