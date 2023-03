SPILLO/ Dieci domande (politico-economiche) a Elly Schlein

Elly Schlein è stata nominata ieri Segretario del Pd, due settimane dopo essersi imposta nelle primarie del partito. Nel suo intervento davanti all’assemblea nazionale “dem” non ha affrontato alcun tema di agenda-Paese: questioni su cui invece un partito di opposizione parlamentare – dopo essere stato quasi ininterrottamente in maggioranza o alla guida dell’Esecutivo negli ultimi undici anni – è chiamato da subito a esprimere posizioni definite e chiare.

Seguendo un format di dialettica politica caro alla sinistra italiana, poniamo di seguito a Schlein dieci domande puntuali di attualità politico-economica. Contiamo di ottenere via via risposte adeguate: diversamente da quanto ci è avvenuto nell’autunno del 2019, quando sul Sussidiario abbiamo posto dieci domande alle cosiddette “Sardine”, sostenitrici della prima ora di Schlein. Dopo più di tre anni non hanno ancora risposto su alcun punto: né a noi, né a nessun altro elettore italiano.

1) Il Governo ha presentato il suo progetto di riforma fiscale. Quale piattaforma fiscale ha il Pd?

2) Il Governo ha presentato il suo progetto di riforma del Reddito di cittadinanza. Quali sono le controproposte del Pd?

3) Conferma la proposta di introduzione del salario minimo? A che livello?

4) Conferma la sua proposta di riforma ridimensionativa del Jobs Act (varato da un Governo a guida Pd)?

5) Il sistema pensionistico dovrebbe restare ancorato alla “riforma Fornero” o il Pd è favorevole a forme di flessibilità in uscita?

6) È favorevole o contraria a un rilancio del piano nazionale “Industria 4.0″ (varato da un Governo a maggioranza Pd)? È d’accordo o no con l’Ue che sta contestando il piano Usa di aiuti pubblici all’industria nazionale?

7) Il Governo ha appena varato misure di restrizione e cancellazione al ” Superbonus 110″ (varato da un Governo M5S-Pd): è d’accordo o ha controproposte?

8) Il Governo italiano ha appoggiato in sede Ue la proposta di quello tedesco di rinviare le decisioni finali sulla transizione integrale alla mobilità elettrica: è d’accordo o ha controproposte? Come vicepresidente della Regione Emilia-Romagna lei è stata favorevole alla costruzione di un impianto di produzione di auto elettriche in provincia di Reggio Emilia per iniziativa sino-americana della Silk-Faw: conferma il suo orientamento?

9) Il Mef sta rilanciando le emissioni di Btp anche al fine di mobilitare il risparmio finora detenuto da famiglie e imprese in depositi liquidi nonostante l’inflazione: è d’accordo o ha controproposte su risparmio e debito pubblico?

10) L’imminente ripristino dei parametri europei di stabilità economico-finanziaria potrebbe chiamare l’Italia a manovre fiscali straordinarie. È favorevole a imposizioni patrimoniali?

Se Schlein concedesse attenzione per una domanda supplementare, sarebbe questa: quale soluzione ritiene preferibile per la ri-privatizzazione di Mps, secondo gli impegni presi con l’Ue dal ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan (Pd)?

