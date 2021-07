Spirito Libero, replica/ Anticipazioni oggi, 3 luglio: Alexandra riceve l’eredità..

Spirito Libero, anticipazioni oggi, 3 luglio in replica

Una delle serie più amata e struggente torna in replica oggi, 3 luglio, su Canale5 per la gioia degli appassionati dei grandi racconti romantici. Naturalmente stiamo parlando di Spirito Libero, la serie austriaca creata da Ewa Karlström, Bernd Schiller e Andreas Ulmke-Smeaton, che torna per raccontare la storia di Alexandra l’operaria che un giorno scopre di aver ricevuto un’eredità da un padre che non sapeva di avere. Lei, operaia di 24 anni orfana e senza molti soldi, scopre da un notaio che il suo padre naturale è morto e le ha affidato un allevamento di cavalli Trakenher e tutti i possedimenti terrieri annessi. La notizia non solo sconvolge la diretta interessata ma anche i tre figli che l’uomo ha avuto con la moglie e che adesso dovrebbero accontentarsi di lasciati ben minori. Inutile dire che all’arrivo di Alexandra la tensione è alle stelle soprattutto quando il fratellastro maggiore la avvicina e le offre la somma di duecentomila euro in cambio di una rinuncia.

Alexandra riceve l’eredità da un padre che non sapeva di avere

Nelle prime due puntate di Spirito Libero la ragazza smarrita vorrebbe accettare la proposta ma quando conosce meglio le dinamiche familiari dei fratellastri cambia idea proprio per amore dei cavalli e di Dicembre. Proprio per questo si reca nella stalla dove incontra il veterinario che le dice che non ci sono molte speranze. Alexandra è sempre più in crisi e dalla sua parte si schiera Raphael Horvarth. Ad interrompere la loro amabile conversazione arriva un ordine di sfratto. A quanto pare il fratellastro vuole costruire un hotel in zona e forse questo cambia tutto anche per Alexandra, rimarrà alla fine?

