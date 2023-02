“Splash” testo completo canzone Colapesce Dimartino Sanremo 2023/ “Tuffo liberatorio”

Il duo musicale Colapesce Dimartino torna a Sanremo 2023 con la canzone “Splash” (qui sotto il testo completo). Avrà sonorità ispirate ai ritmi latini e contemporaneamente uno stile volutamente retrò. Uno stile che promette di ammaliare la giuria come accaduto nel 2021 quando a sorpresa il pezzo “Musica leggerissima” vinse il premio della critica.

DUETTO COLAPESCE DI MARTINO E CARLA BRUNI, COVER AZZURRO/ Lady Sarkozy ruba la scena

Quasi per scaramanzia dopo il primo successo che fu anticipato da un simpatico cortometraggio pubblicato sui social, anche quest’anno i due hanno realizzato una clip intitolata “Tutta la verità sul festival di Sanremo” facendo ironia tra complottismi, fake news ed intelligenza artificiale. Ci riprovano ora a mostrarsi sul palco dell’Ariston, di fronte al pubblico delle grandi occasioni presentando il brano “Splash“.

Carla Bruni a Sanremo 2023 con il figlio Aurelién Enthove/ Quando scoprì che suo padre...

“Splash” testo completo e significato della canzone di Colapesce – Dimartino

Analizziamo il testo completo della canzone “Splash” di Colapesce e Dimartino: come si intuisce già dal titolo vuole essere un tuffo, un tuffo liberatorio nell’immensità, che però è anche una velata critica ai soliti tormentoni estivi fatti di mare, sole e passione. Come hanno raccontato i due artisti a Raiplay, la canzone parla soprattutto della contraddizione umana nel riempirsi di cose da fare per non pensare ai problemi della vita.

“L’uomo a volte si crea delle aspettative che fanno paura” e quindi tra la voglia di tuffarsi in mare e la necessità di restare invece ancorati alla realtà il testo recita: “Preferisco il rumore delle metro affollate a quello del mare“. La canzone ci lascia con un dubbio: abbandonare tutto alla ricerca di un sogno o soffocare l’entusiamo momentaneo e nascondersi nella quotidianità noiosa del lavoro e dei cantieri? .

TESTO "SPLASH" DI COLAPESCE DIMARTINO SANREMO 2023/ L'estate, le aspettative e…

Testo completo di “Splash” di Colapesce Dimartino a Sanremo 2023: tuffo nell’immensità del blu

Vediamo il testo completo di “Splash“, brano di Colapesce e Dimartino per Sanremo 2023, brano che promette di diventare presto un vero tormentone.

Splash

Campi sconfinati

Che si arrendono alla sera

Qualche finestra accesa

Mentre il vento arpeggia

Una ringhiera

Tu vivresti qui per sempre

Dici che dovrei staccare

Un po’ la mente

Ma io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore delle metro affollate

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Meglio soli su una nave

Per non sentire il peso delle aspettative

Travolti dall’ immensità del blu

Splash

Vorrei svegliarmi più tardi al mattino

Cambiare vita baciarti nel grano

In sudamerica

Ma l’entusiasmo poi se ne va

Questa sera mi nascondo

Mentre i miei pensieri

Vanno per il mondo

Ma io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore delle metro affollate

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Meglio soli su una nave

Per non sentire il peso delle aspettative

Travolti dall’ immensità del blu

Splash

Sorrido alle Seychelles

Mi annoio a Panama

La vita è un baccarat

Balliamo vieni qua

Perdonami

Non ci capisco mai

Mi dici lascia stare

Sono qua

Ma io, io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore dei cantieri infiniti

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Come stronzi galleggiare

Per non sentire il peso delle

Aspettative

Vado via senza te

Mi tuffo nell’immensità del blu

Splash

© RIPRODUZIONE RISERVATA