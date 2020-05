Sportiello guarito dal Coronavirus/ Portiere dell’Atalanta può tornare ad allenarsi

Pubblicità

Ottime notizie ci arrivano in questi minuti dall’Atalanta: il club bergamasco ha infatti annunciato con un comunicato che il suo portiere Marco Sportiello è guarito dal coronavirus. L’estremo difensore nerazzurro dunque, in seguito all’esecuzione nell’arco di 48 ore di due tamponi, è risultato per due volte negativo e dunque si può dire che è finalmente uscito dal tunnel. Come poi si legge nel comunicato ufficiale della società bergamasca: “Il calciatore, come da protocollo sanitario per gli atleti professionisti Covid 19 effettuerà nei prossimi giorni tutti gli accertamenti e successivamente potrà riprendere l’attività fisica individuale”. Ricordiamo che Sportiello era stato ritrovato positivo al coronavirus già il 24 marzo scorso e solo al terzo ciclo di tamponi e dopo 44 giorni in isolamento domestico è risultato finalmente negativo al virus: il portiere comunque non è mai stato in cattive condizioni di salute.

SPORTIELLO GUARITO DAL CORONAVIRUS, MA NEL TORINO…

E’ dunque grande festa in casa bergamasca: Sportiello è finalmente guarito dal coronavirus e a breve potrà anche riprendere gli allenamenti, tra l’altro già in corso, seppure in via individuale, a Zingonia dallo scorso martedì. Dopo dunque Gabbiadini e i giocatori della Juventus Rugani, Matuidi e Dybala, anche Sportiello rientra nella lista dei “guariti”: pure però non si può dire ancora che il mondo della Serie A sia pronto a mettersi alle spalle tutto questo. Solo ieri sera il Torino ha infatti ufficializzato con una nota, apparsa sul proprio sito, della riscontrata positività al coronavirus di un suo calciatore, non fornendo altri dettagli se non delle buone condizioni del tesserato, per ora asintomatico. Una triste notizia che certo non corrobora chi sta lavorando per una pronta ripresa del campionato della Serie A. E che pure risulta improvvida, visto che in questi giorni sono attesi contatti e vertici decisivi per la ripartenza dei campionati con governo, FiGC e CTS. Il quadro generale dunque non è ancora dei migliori, anche se certo non possiamo che festeggiare con gioia la guarigione dello stesso portiere dell’Atalanta.



