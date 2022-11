Sposo va all’altare dentro bara/ Video, choc invitati: “Ma è matrimonio o funerale?”

È diventato virale sui social network il video di un matrimonio negli Stati Uniti in cui lo sposo è andato all’altare dentro ad una bara. Gli invitati, che si erano riuniti per celebrare il lieto evento, sono rimasti sbigottiti alla visione del carro funebre. Poi, dal mezzo, è stato estratto il feretro, che sostenuto da testimoni e damigelle ha percorso tutta la navata con l’uomo al suo interno.

Una volta arrivato all’altare, la bara è stata posata a terra e da questa è uscito lo sposo, sorridente come se non ci fosse nulla di strano in quanto accaduto. “Ma è un matrimonio oppure un funerale?”, hanno commentato i presenti al termine del siparietto. Alcuni di loro erano a conoscenza di quanto sarebbe successo e dunque hanno riso alla visione, mentre altri hanno ritenuto decisamente di cattivo gusto questa scelta. Ad ogni modo, come era inevitabile, le immagini hanno fatto il giro del web.

Sposo va all’altare dentro bara: il video diventa virale

A pubblicare il video dello sposo che è andato all’altare dentro una bara negli Stati Uniti è stato uno degli invitati. “Nessun funerale. È solo il matrimonio del mio amico, che ha deciso di percorrere la navata dentro una bara”, ha scritto @tobz88 su Tik Tok. In totale il filmato ha raccolto oltre 10 milioni di visualizzazioni, ma i commenti, come evidenziato da Leggo, sono stati sia positivi che negativi.

In molti si sono immedesimati nella sposa. “Spero abbia annullato il matrimonio”, ha scritto qualcuno. Non è chiaro però se la donna fosse a conoscenza dell’iniziativa del futuro marito oppure se sia stato fatto tutto a sua insaputa. Qualcun altro, invece, ha voluto trovare un lato romantico in una vicenda che ha tanto di macabro. “In realtà pensavo che fosse carino. Lo interpreto come, ‘Ero morto prima di incontrarti’ o ‘La mia vita non è veramente iniziata finché non ti ho incontrato’”, ha scritto.

Sposo percorre la navata chiuso dentro una bara, invitati sbalorditi: “Ma è un funerale o un matrimonio?” La cerimonia nuziale negli #Usa >> https://t.co/0IFf6xRAW5 pic.twitter.com/ttmmuXXQXt — occhionotizie.it (@occhio_notizie) November 17, 2022













