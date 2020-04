Spot – supercane anticrimine/ Su Italia 1 il film con David Arquette

Pubblicità

Il film Spot – supercane anticrimine andrà in onda giovedì 16 aprile su Italia 1 nel primo pomeriggio alle ore 16.20. Si tratta di un film commedia del 2001 diretto dal regista inglese John Whitesell. Tra gli attori principali ci sono David Arquette nel ruolo di Gordon già noto ai telespettatori per essere stato un famoso wrestler e Leslie Bibb che interpreta Stephanie, Angus T. Jones in James, Michael Clarke Duncan nel ruolo di Murdoch e Steve Schirripa che interpreta Arliss. La colonna sonora del film è una delle più amate, il singolo Atomic Dog di George Clinton è infatti diventato un cult.

Trama Spot – supercane anticrimine

Ecco la trama di Spot – supercane anticrimine. L’agente Undici è uno dei supercani dell’FBI, un mastino anticrimine che riesce a sventare tutti gli arrivi di droga. Esasperato dal cane, il corriere della droga, Sonny Talia decide di inviare i suoi sicari per uccidere Undici, il governo è costretto così ad allontanarlo per evitare che i killer riescono a trovarlo lo spedisce così in Alaska. Durante il viaggio però gli assassini inseguono il cane che per proteggersi si nasconde presso una famiglia normalissima, saltando a bordo del furgone dove sta viaggiando il piccolo James. Il bambino si affeziona al cane e decide di chiamarlo Sport convincevo così il padre, il postino Gordon, a tenerlo insieme a loro. Tra inseguimenti esilaranti, gag straordinarie e scene da inseguimento tipiche dei polizieschi, Unidici o meglio Sport, porterà in salvo James e suo padre scappando dai corrieri della droga e anche dall’FBI che tenta di recuperare il cane.



