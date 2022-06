Spread BTP Bund/ Giornata in calo per il differenziale che guadagna il 9,63%

Buone notizie per lo spread che ha visto un incremento costante negli ultimi giorni arrivando al massimo storico di 243,58 punti base, e ben che oggi abbia toccato i 246,45 punti base partendo da un minimo giornaliero di 208,65, qualcosa è cambiato rapidamente nei mercati se lo spread è diminuito sensibilmente del 9,63 % fissandosi a 214,28 punti base come traguardo di chiusura.

Spread BTP Bund: trend giornaliero

La giornata di oggi 15 giugno 2022 ha aperto a 235,8 punti, esattamente due punti sotto rispetto alla chiusura precedente di 237,11 punti base. Il minimo annuale resta a quota 128,6, mentre il massimo viene convenzionalmente fissato con il punto più alto raggiunto nella giornata di ieri 14 giugno 2022 cioè 243,58 punti base.

Spread BTP Bund: performance periodiche

Oggi la Banca Centrale Europea si è riunita per discutere delle strategie anti-spread da adottare proprio a tutela dei titoli tedeschi ed italiani. Va detto che a causa del conflitto in Ucraina e dell’inflazione dilagante, oltre che alla perdita di potere d’acquisto della divisa euro nei confronti del dollaro, sono tante le economie dell’eurozona che in questo momento stanno soffrendo e registrano una contrazione dei consumi, parallelamente a quanto accade in America.

Il risultato è di una sensibile diminuzione del differenziale che segna come performance settimanale un incremento del 7,18%, performance mensile un incremento del 12,64

