Spread Btp Bund/ Il differenziale chiude a 194 oggi 27 maggio 2022

Spread Btp Bund: trend periodico

Lo spread btp-bund decennale oggi 27 Maggio 2022 chiude 2 punti in più rispetto alla giornata di ieri. L’incremento del differenziale che ha chiuso a 194,05 punti base è dello 0,94%. Nonostante l’apertura a 193,73 punti base, il differenziale dei BTP italiani contro il Bund tedesco è improvvisamente aumentato, nonostante l’allentamento delle tensioni internazionali mediate anche dall’Italia: proprio di ieri infatti la telefonata tra Draghi è il Presidente della federazione Russa Putin che assicurato fornitura illimitata al nostro paese.

Nonostante ciò gli Stati Uniti sono pronti a inviare anche armi pesanti al Ucraina e lo hanno detto apertamente. Per questo la Russia arresta in una posizione difensiva che influisce anche nelle economie dell’eurozona: infatti Mario Draghi aveva come obiettivo quello di chiedere lo sblocco del grano per garantirsi una diminuzione dei prezzi di questa materia prima che è tra quelle maggiormente colpite dall’inflazione ancora dilagante.

Tuttavia il minimo giornaliero e di 188,29, mentre il massimo è di 195,54. Il minimo annuale resta a 128,6 contro il massimo di 208,59 del 23 maggio scorso.

Spread Btp Bund: performance giornaliera

La performance settimanale è dunque migliorata registrando una diminuzione dello 0,46%. La performance settimanale invece incrementata del 12,21%, quella 6 mesi del 51,47% e quella annuale del 80,83%. Tuttavia nonostante le performance a 6 mesi è un anno siano ancora fortemente negative C’è da dire che la forbice delle oscillazioni giornaliere si sta sempre più riducendo e lo spread è complessivamente in calo.

