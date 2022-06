Spread Btp Bund/ Oggi il differenziale diminuisce dell’1,88%

Lo spread BTP Bund ha aperto sopra 200 punti e precisamente sopra e 214,21 punti. Ma la giornata chiuso in ribasso rispetto a ieri del 1,88 %.

Spread Btp Bund: trend periodico

A causa dell’inasprimento del conflitto in Ucraina, del rincaro ulteriore dei prezzi del carburante e del mancato accordo sui corridoi per il grano, l’incertezza delle aziende ha cominciato ad incrementare e così anche lo spread ha superato i livelli dei giorni precedenti. Lo spread è il differenziale tra i BTP italiani è il Bund tedesco e un suo incremento indica una situazione di incertezza nei mercati e nelle aziende, che si concretizza nell’economia reale.

L’innalzamento delle dello spread e anche legato alla maggiore incapacità di solvibilità rispetto all’investimento sui titoli italiani. Il decremento di questo indice è positivo per i mercati, ma le riduzioni che stiamo registrando in questi giorni sono ancora troppo deboli per poter parlare di inversione del trend. Tendenzialmente più il conflitto internazionale si allarga e più le economie dei paesi dell’eurozona soffriranno.

Spread Btp Bund: minimi e massimi

La chiusura precedente è stata 213,06 euro che costituisce il massimo annuale, il minimo annuale invece resta a 128,6 punti.

Il minimo giornaliero è stato di 203,03 punti e, mentre il massimo di 214,21 punti base.

La performance giornaliera positive rispetto al periodo anche se lo spread resta in una forbice oscillatoria pericolosa perché superiore ai 200 punti.

La performance settimanale è aumentata del 7,74%, mentre quella mensile del 5,30%. Le performance e semestrali annuali sono tuttavia ancora alte, rispettivamente al più 59,64% e più 103,46 %.

