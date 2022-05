Spread Btp Bund/ Oggi rialzo del differenziale sopra i 200 punti base

Brutte notizie dal fronte spread Btp contro Bund tedesco a quotazione decennale, dove si registra un incremento del 3,75% rispetto a ieri 30 maggio. L’incremento dello spread indica l’incertezza dei mercati e la solvibilità dei titoli di stato italiani in relazione a quelli tedeschi, che diventano più difficili da ripagare nelle condizioni come questa, in cui tassi aumentano.

Criptovalute/ Mercato in rialzo rispetto a ieri con bitcoin in testa

Spread Btp Bund: oggi aumento del 3,48%

Nonostante negli ultimi due giorni il differenziale sia riuscito a tenersi sotto 200 punti base chiudendo nella giornata di ieri 30 maggio 2022 a 193,31, in conseguenza dell’ annuncio sul embargo del petrolio Russo da parte dell’Europa, i prezzi della benzina hanno cominciato a schizzare e anche lo spread ha fatto la sua parte.

Quotazione oro/ Prezzo al grammo e all'oncia oggi 31 maggio 2022

Il minimo giornaliero si è tenuto a 189,32 punti, mentre il massimo ha raggiunto 203,21. Alle ore 17:40 lo spread si tiene sempre al di sopra di 200,03 punti base registrando dunque un incremento del 3,48% a chiusura della giornata.

Il minimo annuale resta 128,6 punti, mentre il massimo 208,59 punti. L’apertura di oggi è stata 189,32.

Spread Btp Bund: performance periodiche

La performance settimanale è diminuita soltanto dello 0,25%, e che indica una condizione mediamente positiva anche se il treno si configura nuovamente al rialzo. Infatti la per fare una settimana le peggiora rispetto a ieri con un aumento del 8,61%, quella a sei mesi sale sopra al 55,44% e quella annuale addirittura raggiunge il 91,31%.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 31 MAGGIO 2022/ Chiusura a -1,22%

© RIPRODUZIONE RISERVATA