Spread Btp-Bund/ Oggi supera i 230 punti base. Attesa per il giudizio di Fitch

SPREAD SOPRA I 230 PUNTI BASE: EFFETO CRISI DI GOVERNO

La situazione politica italiana ha portato a una repentina salita dello spread questa mattina. Se ieri, giornata in cui era già chiaro che si era aperta una crisi di governo, il differenziale tra Btp e Bund si trovava sotto i 210 punti base, ora ha superato la soglia dei 230 e si è già avvicinato a quella dei 240 pb. A causare maggiori tensioni è l’incertezza. Non è chiaro infatti se e quando si andrà a votare e quale sarà l’esecutivo chiamato a varare la Legge di bilancio alla fine dell’anno. Impossibile sciogliere i dubbi in poco tempo e quindi nell’incertezza meglio, in taluni casi, liberarsi dei titoli di stato italiani. Questa mattina era anche in programma un’asta di Bot a un anno, per un valore complessivo di 6,5 miliardi di euro. I titoli sono stati piazzati con un rendimento superiore allo 0,1%, quando un mese fa il rendimento era stato negativo (-0,06%).

L’ATTESA PER IL GIUDIZIO DI FITCH, CHE EFFETTI AVRÀ SULLO SPREAD

Oggi è poi atteso il giudizio dell’agenzia di rating Fitch sul debito pubblico del nostro Paese. Il verdetto arriverà a mercati chiusi e fino all’ultimo non è detto che non ci sia anche un rinvio a causa proprio del mutato quadro politico del Paese. A febbraio Fitch aveva lasciato invariato il giudizio a BBB con outlook negativo. Dal punto di vista degli analisti dell’agenzia, nonostante l’Italia sia riuscita dopo le elezioni europee, a evitare la procedura d’infrazione per eccesso di debito da parte di Bruxelles, permangono delle incertezze sui rapporti con la Commissione in vista della manovra autunnale. Un quadro che potrebbe essere mutato vista la situazione politica in evoluzione. Per scoprirlo bisognerà però attendere la tarda sera italiana e i riflessi sullo spread si vedranno solamente lunedì. Qualcuno oggi potrebbe quindi cercare di giocare d’anticipo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA