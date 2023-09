SPY FRANCIA/ Chirac e Bob Denard, “metodo-Parigi” per fare i golpe (in Africa)

4 ottobre 1995. All’alba, un’armata di soldati francesi sbarca di sorpresa a Moroni, capitale dell’arcipelago delle Comore, nel cuore dell’Oceano Indiano. Il presidente Jacques Chirac ha deciso questo intervento militare unilaterale, denominato Operazione Azalée, per riportare l’ordine in questa piccola repubblica islamica di 500mila abitanti, ex produttrice di vaniglia divenuta un focolaio di traffici di ogni genere. Obiettivo: eliminare fisicamente il mercenario Bob Denard e i suoi alleati che, pochi giorni prima, avevano ordito un colpo di Stato e spodestando il presidente, Saïd Mohamed Djohar.

Dopo aver lavorato a lungo in segreto per i servizi segreti francesi, Bob Denard, figura leggendaria del mercenarismo francese, è ormai un paria. Il vecchio “cane da guerra” aveva dovuto lasciare le Comore nel dicembre 1989 dopo la morte del presidente Ahmed Abdallah, ucciso da una delle sue guardie del corpo, alla presenza di Denard, in circostanze rimaste misteriose. Temendo disordini, Parigi aveva inviato commando militari come parte di un’operazione chiamata Oside.

Rifugiato in Sudafrica con l’accordo dei servizi francesi, Bob Denard torna in Francia nel 1993 per comparire davanti ai tribunali. Viene assolto, per insufficienza di prove, nel caso dell’assassinio di Abdallah, ma è condannato a cinque anni di prigione per un golpe fallito in Benin nel 1977. Due anni dopo, Denard, ora semplice leader di una società di consulenza, resta monitorato dalla Francia. Sembra appartenere alla categoria dei veterani, simbolo dell’epoca passata della Françafrique dove gli “Affreux” avevano completa libertà d’azione purché servissero, direttamente o indirettamente, gli interessi francesi.

Tuttavia, il sessantaseienne “soldato di ventura” non abbandona l’idea di ritornare in forze nel piccolo arcipelago delle Comore, di cui aveva fatto, per più di un decennio, il suo hub. Desideroso di ritornare nella sua roccaforte, Bob Denard prende contatto con ex amici delle Comore per organizzare un complotto volto a spodestare il presidente Djohar, eletto nel 1990, liberare i prigionieri politici detenuti nel campo di Kandani e organizzare nuove elezioni. Il mercenario acquista una vecchia nave in Svezia, la Vulcain, la fa riparare a Rotterdam, poi nell’agosto del 1995 imbarca, a Tenerife, un equipaggio di finti sommozzatori archeologi diretti alle Comore.

Ma questa operazione è attentamente monitorata e infatti le informazioni sono state scambiate, come al solito, con l’ex ambasciatore Maurice Robert, un pilastro delle reti Foccart che tiene d’occhio tutto ciò che accade in Africa dal piccolo ufficio che occupa in Avenue Montaigne nei locali di un’associazione chiraquiana, il Club 89. È in stretto contatto con Jeannou Lacaze, ex dello SDECE (Service de documentation extérieure et de contre-espionnage) ed ex capo di stato maggiore dell’esercito riconvertito negli affari franco-africani. Ha avuto almeno uno scambio telefonico sull’argomento con Jacques Foccart, il veterano della Françafrique gaullista, che ha ripreso il servizio come eminenza grigia di Jacques Chirac all’Eliseo.

Anche se informata dei preparativi per l’operazione di Denard, che porta il nome in codice Kashkazi, la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure) non ha posto il veto. Nel marzo 1995, aveva già sostenuto in modo discreto un progetto di putsch alle Comore avviato da Patrick O., ex tenente di Denard, con una cinquantina di mercenari croati, ma poi lo aveva abbandonato perché il piano era stato smascherato e le reclute slave rischiavano di comportarsi un po’ troppo brutalmente una volta arrivate a Moroni.

Nella notte tra il 27 e il 28 settembre 1995, Denard sbarca con una trentina di uomini sulle coste comore e rovescia il regime di Djohar, affidando il potere a un comitato militare di transizione, poi a un governo provvisorio co-presieduto da Mohamed Taki e Saïd Ali Kemal. I mercenari di Denard non hanno difficoltà a chiamare il presidente Djohar nel suo palazzo, come noteranno i magistrati incaricati del caso. La DGSE ha implicitamente dato la sua approvazione a questo colpo di Stato.

Interrogati dai giudici istruttori, diversi professionisti dell’intelligence riterranno che fosse “impossibile e impensabile” che questa operazione, che è costata 10 milioni di franchi (1,5 milioni di euro) e ha mobilitato decine di persone, tra cui Bob Denard, allora posto sotto controllo giudiziario, potesse essere sconosciuta ai servizi segreti e alla cellula africana dell’Eliseo. “L’abbiamo lasciato fare a dir poco” dirà in particolare Michel Roussin, ex ufficiale dello SDECE, ex ministro della Cooperazione di Edouard Balladur e vicino a Jacques Chirac. Secondo i magistrati incaricati di giudicare questo caso nel 2006 era scontato che i servizi segreti francesi fossero a conoscenza del progetto di colpo di Stato concepito da Denard, dei suoi preparativi e della sua esecuzione. È altrettanto evidente che i servizi francesi non avevano fatto nulla per ostacolarlo e che quindi l’avevano lasciato andare a termine. Ma è altrettanto ovvio che questa operazione aveva ricevuto l’avallo della classe politica.

La “neutralizzazione” di Djohar non pone fine all’era dei barbouzes (barbe finte, ndr) e infatti il 29 settembre 1995, il primo ministro Alain Juppé dichiara che la Francia non interverrà militarmente nelle Comore a seguito di questo colpo di Stato. Ma questa promessa dura solo pochi giorni. Il colpo di Stato, probabilmente troppo visibile, e il ritorno in scena di Bob Denard non passano inosservati. Il presidente Chirac e i suoi consiglieri per le questioni africane, Michel Dupuch e Fernand Wibaux, temono una polemica internazionale.

L’Eliseo, che ha appena causato una crisi annunciando la ripresa temporanea dei test nucleari a Mururoa, vuole evitare un nuovo passo falso. Eletto da alcuni mesi, Jacques Chirac non apprezza che un controverso mercenario, condannato dalla giustizia francese, continui ad agire a suo piacimento a pochi passi dall’isola francese di Mayotte. Nonostante l’evidente ambiguità del suo atteggiamento in questa storia, la Francia deve dimostrare che non intende legittimare un’azione di questo genere né in Africa né nell’Oceano Indiano. Consigliato dal suo ministro della Difesa, Charles Millon, dal suo particolare capo di stato maggiore, il vice-ammiraglio Jean-Luc Delaunay, e dal capo di stato maggiore degli eserciti, il generale Jean-Philippe Douin, Jacques Chirac decide di impiegare i grandi mezzi per sconfiggere i mercenari di Denard: devono essere arrestati o addirittura liquidati. Questa operazione sarà denominata operazione Azalea.

L’operazione Azalée mobilita un migliaio di soldati delle forze speciali, tra cui truppe del 1° e 2° reggimento paracadutisti di fanteria di marina, del 13° reggimento di Draghi paracadutisti, del commando Jaubert della Marina nazionale, elicotteri provenienti da Mayotte, agenti della DGSE, nonché i membri del GIGN. Ora il dispiegamento di forze è senza dubbio sproporzionato per estromettere una trentina di mercenari e i loro alleati comoriani.

La mattina del 4 ottobre 1995 i soldati francesi intervengono. Il “cane da guerra”, cioè Denard, deve la vita salva ai media che non lo hanno mai risparmiato. Diversi civili comoriani vengono uccisi dal fuoco. Il tenente colonnello K., ufficiale della DGSE, trasmette a Bob Denard un messaggio ufficiale delle autorità francesi chiedendo che liberi immediatamente il presidente Djohar e lasci le Comore “il prima possibile”. Il vecchio vagabondo avverte i suoi uomini che non devono resistere. Questi ultimi depongono le loro armi e, pochi giorni dopo, si imbarcano su un aereo francese per Parigi per essere consegnati alla giustizia. L’operazione Azalea è ufficialmente presentata come un successo. All’Eliseo, Jacques Chirac è sollevato. Bob Denard, arrestato e imprigionato per diversi mesi, sarà processato. Durante l’istruzione, diversi ex funzionari dei servizi segreti amici del mercenario, come Maurice Robert e Michel Roussin, verranno a testimoniare a suo favore, assicurando che in passato è stato continuamente “manipolato” dai servizi francesi e che si è dimostrato “leale e disinteressato”.

Nonostante questi sostegni, Bob Denard e i suoi accoliti saranno condannati nel giugno 2006. Il vecchio mercenario, malato, morirà un anno dopo. L’era dei barbouzes all’antica sarebbe definitivamente finita? Paradossalmente, l’espulsione di Denard dalle Comore non comporta la fine di questa pratica del potere di ricorrere ai mercenari. Al contrario. Chirac, pochi mesi dopo aver inviato soldati per eliminare il vecchio “cane da guerra”, chiama di nuovo gli scagnozzi di Denard per condurre azioni contorte in Africa. Dal 1996 al 2000, una serie di operazioni sarà così orchestrata direttamente da Parigi dai collaboratori di Chirac per aiutare i leader africani a tornare in sella, principalmente in Zaire e Congo-Brazzaville. Ma soprattutto per salvare il dittatore Mobutu.

