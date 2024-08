Zaire, Angola, Ciad, Etiopia: dal 1977, Alexandre de Marenches vede l’Occidente sulla difensiva, ridotto a tappare le brecce aperte dai sovietici in Africa. Nel secondo trimestre del 1978 si confermò il contagio in Oriente e in Asia. Ad aprile, l’Afghanistan lasciò il mondo dietro le quinte con un colpo di stato che sostituì il generale Daoud, cugino dell’ex re Zaher, con il filo-sovietico Mohamed Taraki. Per la prima volta dal 1945, osserva Marenches, un piccolo Paese confinante con l’URSS passa al comunismo. La preoccupazione di Cina e India su questo tema è spiegabile. L’indifferenza occidentale non era né spiegabile né giustificabile, per il direttore dell’intelligence francese.

Nel mese di giugno, il presidente dello Yemen del Sud Salem Roubaya Ali fu rovesciato e giustiziato: Abdel Fattah Ismail, un altro servo di Mosca secondo lo SDECE, prese il potere. Per Marenches era ovvio che l’imperialismo sovietico prendeva di mira il cuore geografico dell’Oriente (Iran, Iraq, Arabia). Se questa regione fosse caduta nel campo sovietico, le conseguenze sarebbero state incalcolabili. E aggiungeva che la sovversione sovietica agiva soprattutto contro l’impero iraniano e il regno saudita, che sono i due pilastri della resistenza a Mosca.

L’Arabia Saudita, in particolare, aveva da diversi anni una diplomazia molto attiva in tutto il mondo arabo, cercando di alleviare le sue divisioni e unirlo di fronte alla principale minaccia. Ciò non era sconosciuto ai sovietici. La sua visione un po’ angelica dell’Arabia Saudita sarà poi in un secondo momento significativamente corretta. Ma per gli stessi motivi approvava il regime iracheno che, con il pretesto di non subire la sorte di Daoud e Roubaya, aveva fatto giustiziare diverse dozzine di ufficiali che avrebbero ordito un “complotto comunista”.

Le relazioni dell’Iraq con i suoi due grandi vicini, Iran e Arabia Saudita, stavano chiaramente migliorando, perché era vero che nulla può unire meglio della consapevolezza di una grave minaccia comune. Il direttore si vanterà di essere stato il primo occidentale ad aprire la porta all’Iraq. Tuttavia, come spesso accade, misurare la realtà della sua influenza è un compito complicato. Quello che è certo è che dalla metà degli anni 70 de Marenches compie almeno un viaggio all’anno a Baghdad dove viene accolto in pompa magna.

All’origine di questo rinnovato interesse c’erano mire mercantili: perché l’Iraq non avrebbe dovuto acquistare armi francesi? Un libanese, Fouad Issa, si presenta come il rappresentante del generale Sadoun Chaker, capo dei servizi segreti iracheni, con accesso diretto all’uomo forte del Paese di cui è ancora solo il vicepresidente, Saddam Hussein. Marenches individua subito quest’ultimo come il “boss dell’Iraq”, colui che, pur essendo sunnita, riesce con la sua fermezza a tenere in mano un Paese a maggioranza sciita.

Marenches rivendicherà l’ancoraggio di questo Paese al campo occidentale. In realtà, Parigi vendette armi all’Iraq già nel dicembre 1967, e de Gaulle pianificò addirittura una visita nonostante il divieto internazionale. Agli inizi degli anni 70, il petrolio iracheno rappresentava un quarto delle forniture francesi. Nel 1972 Baghdad nazionalizzò la Iraq Petroleum Company inviando il messaggio a Parigi che i suoi interessi avrebbero avuto la priorità. Nei mesi successivi, Pompidou accettò la vendita di attrezzature militari, escludendo però i caccia Mirage. E Saddam, in visita a Parigi, dopo aver, secondo le sue stesse parole, “chiuso la porta” agli altri occidentali, aveva offerto ai francesi di lavorare con lui in condizioni identiche a quelle che regolavano i rapporti con il “migliore amico” degli iracheni, l’Unione Sovietica. L’ultima riluttanza francese scomparve. Nel 1974, la Thomson-CSF ottenne una copertura radar dell’Iraq per più di 1,7 miliardi di franchi e il primo ministro Jacques Chirac rivelò, proprio a Baghdad, la firma di contratti per una somma quasi dieci volte superiore. Nel novembre del 1975 ci fu l’accordo di cooperazione nucleare e finalmente, due anni dopo, la Francia rese pubblica la vendita di settantadue Mirage F1.

La SDECE non fu direttamente coinvolta in questi negoziati. Tuttavia riuscì a influenzarli illuminando il governo francese sulla situazione. Fin dai primi incontri aveva capito che gli iracheni non compravano armi dai russi perché si sentivano in comunione con loro, ma perché i sovietici erano gli unici a vendergliele. Allo stesso modo, sarebbe presuntuoso parlare ora di un riavvicinamento tra l’Iraq e il campo occidentale. La politica indipendente che la Francia persegue, scrive in ogni caso a Marenches il capo dei servizi segreti iracheni nel 1978, occupa una posizione elevata agli occhi dell’Iraq che persegue anche esso una politica indipendente derivante dall’applicazione dei principi e delle idee del partito socialista arabo Baath.

