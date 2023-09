SPY USA/ Golpe in Cile, quel patto di “sangue” tra Cia e servizio segreto cileno

Grazie alle ampie e documentate ricerche di John Dinges illustrate nel saggio The Condor Years: How Pinochet and His Allies Brought Terrorism to Three Continents – collaboratore del Washington Post e del Time – sappiamo con ragionevole certezza che vi furono strettissime relazioni di cooperazione tra la Cia americana e la Dina, cioè il servizio segreto cileno diretto da Manuel Contreras. Questa collaborazione – da ciò che si può desumere dai file desecretati – non riguardò solo l’intelligence nel suo complesso (cioè le modalità con le quali contrastare il comunismo cileno e l’azione terroristica della Mir (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) ma riguardò anche (almeno sul piano teorico) le tecniche di tortura nei confronti dei dissidenti politici.

Incominciamo – seppure brevemente – da Manuel Contreras. Questo stimato ufficiale era l’architetto di un sistema di intelligence unico che attuò un’orgia di omicidi di massa. Non è stato possibile apprendere dove Contreras abbia ricevuto la sua formazione di intelligence, a parte i corsi di routine presso l’Accademia di guerra. Robert Scherrer, il funzionario dell’Fbi che conosceva bene Contreras, concluse che Contreras doveva aver ricevuto una formazione in Brasile. Non c’è dubbio che Contreras e la Dina avessero uno stretto rapporto operativo con il servizio di intelligence brasiliano, l’Sni. I documenti statunitensi confermano che gli ufficiali dell’intelligence brasiliana vennero in Cile per interrogare i prigionieri dopo il colpo di Stato e che gli ufficiali cileni furono inviati per l’addestramento dell’intelligence in Brasile.

Anni dopo, Contreras sarà orgoglioso di discutere l’ispirazione, il concetto di Dina e la sua efficacia. Come lo descrive Contreras, al momento del colpo di Stato, il Cile era dotato di una capacità di raccolta di informazioni inadeguata. Ogni ramo delle forze armate aveva il proprio ramo di intelligence “istituzionale”, addestrato principalmente a raccogliere informazioni su possibili azioni militari che coinvolgevano altri Paesi, come il Perù o l’Argentina, con i quali il Cile era stato in conflitto intermittente da almeno un secolo. L’intelligence politica – tenere traccia dei nemici politici di qualunque governo fosse al potere – era stato il compito del ramo investigativo della polizia civile noto come Investigaciones. Durante il governo Allende, il capo della polizia politica era socialista e fu giustiziato dai militari subito dopo il colpo di Stato. Il nuovo governo militare aveva completato il compito relativamente facile di radunare noti sospetti nascosti nelle loro case, ma era impreparato all’arduo lavoro di sradicare un duro nemico in esilio o nascosto in Cile. “Avevo due missioni”, ha detto Contreras in un’intervista esclusiva riportata da John Dinges nel suo saggio. “La prima era fornire intelligence nazionale, qualcosa che non veniva fatta in Cile fino al 1973, per fornire intelligence nazionale al governo. Dovevo raccogliere informazioni da quattro campi d’azione, cioè interno, esterno, militare ed economico. Quella è stata la prima missione. La seconda missione della Dina era basata sullo stato d’assedio. Per questo ci venne ordinato di reprimere la sovversione e il terrorismo che esistevano in Cile in quell’epoca. (…) Ci è stato ordinato di farlo e lo abbiamo fatto, e il Cile è stato il primo Paese al mondo a riuscire a eliminare il terrorismo dal suo territorio. (…) Abbiamo eliminato i terroristi del Cile, cacciandoli dal Paese, detenendoli in Cile, processandoli, con il risultato che abbiamo prodotto pochissimi morti rispetto ad altri Paesi, che hanno ancora il terrorismo. Anche nella stessa America latina abbiamo il Perù con più di 200mila morti, El Salvador con più di 200mila morti, l’Argentina con 30mila e in Cile ci sono stati 3mila morti. Ciò però non è stato preso in considerazione dai Paesi stranieri, che purtroppo non accettano ancora le nostre argomentazioni”.

Il riconoscimento da parte di Contreras del bilancio delle vittime è sorprendente e accurato. Nello strano calcolo dell’omicidio di massa, 3mila morti nella guerra al terrorismo sono per Contreras non solo giustificabili, ma anche un argomento per la relativa moderazione del suo approccio. Contreras esagera il bilancio delle vittime in Perù ed El Salvador, ma la sua cifra per il Cile è vicina alle 3.197 morti documentate dall’inchiesta ufficiale cilena sui diritti umani. Anche il suo conteggio per l’Argentina rientra nell’ambito ampiamente accettato dai gruppi per i diritti umani. Il concetto di intelligence nazionale di Contreras mirava non solo alla repressione della sinistra, ma anche a stabilire il controllo totale di ogni aspetto del governo e della vita sociale in Cile. La repressione del “terrorismo” all’interno e all’esterno del Cile era solo uno dei tanti compiti importanti. L’intelligence nazionale significava che i suoi agenti dovevano penetrare e controllare la stessa burocrazia governativa, con particolare attenzione all’economia. Doveva anche monitorare l’esercito per individuare ufficiali potenzialmente sleali: il classico controspionaggio. Ciò che Contreras sembrava avere in mente era combinare in un’unica colossale agenzia il lavoro investigativo interno dell’Fbi, la capacità di controspionaggio del Pentagono e le capacità di spionaggio internazionale della Cia.

Contreras sapeva di aver bisogno di aiuto. Nel marzo 1974 si recò negli Stati Uniti per ottenerlo. È un viaggio che è ancora tenuto segreto dalle agenzie statunitensi che hanno lavorato con Contreras e la Dina, compresa la Cia. Implica l’addestramento della Cia sul posto in Cile e un supporto materiale mai riconosciuto dai funzionari statunitensi, sebbene i riferimenti generali nei documenti chiave confermino che l’addestramento della Dina da parte della Cia abbia avuto luogo. Il contesto del periodo di addestramento è importante: quando gli addestratori arrivarono in Cile, la Dina lanciò il suo primo massiccio assalto all’opposizione clandestina in Cile e aprì il suo principale centro operativo per la tortura e gli interrogatori, un complesso murato in un sobborgo di Santiago noto come Villa Grimaldi. Nei mesi di giugno, luglio e agosto, gli agenti della Dina, spesso a bordo di camioncini con coperture tipo camper nella parte posteriore, vi hanno trasportato centinaia di persone. Circa il 10% delle persone catturate semplicemente sono “scomparse”. In quei mesi inaugurali dell’addestramento della Cia, il numero degli scomparsi si moltiplicò: 17 in giugno, 46 in luglio, 49 in agosto, 40 in settembre. Quasi tutti gli scomparsi erano presunti militanti del Mir. Gli istruttori della Cia partirono dal Cile in agosto. Nel giro di poche settimane, la Dina compì il suo primo assassinio internazionale, quello del rivale e predecessore di Pinochet, il generale Carlos Prats, in Argentina.

La storia dell’addestramento della Cia deve essere svelata con attenzione. Si inizia con le parole di Contreras, riportate da Dinges: “Nell’anno 1974, nel mese di marzo, il presidente [Pinochet] mi mandò negli Stati Uniti. (…) Ho incontrato [il vicedirettore della Cia] Vernon Walters su come gestire l’intelligence nazionale. Stavamo appena iniziando a organizzare la missione dell’intelligence nazionale, di cui non esisteva alcun background in Cile: conoscevamo solo l’intelligence istituzionale [militare]. Quindi la Cia ha promesso di aiutarci. Quindi il presidente mi ha mandato negli Stati Uniti per vedere chi ci aiuterà. Ho parlato con Vernon Walters, e lui ci ha mandato otto agenti di alto livello della Cia per organizzare corsi o seminari qui in Cile, che durarono fino alla metà di agosto del 1974. In quei corsi o seminari formavano ufficiali e sottufficiali in tutti i settori su misure da adottare e istruzioni da eseguire per istituire quella che viene chiamata intelligence nazionale. Hanno agito solo sulla parte teorica. Non siamo arrivati alla parte pratica. In altre parole, ci hanno solo insegnato, non hanno partecipato a nulla. Ebbene, arrivò l’agosto del ’74, e il capo della delegazione, insieme al capo della stazione della Cia, che era permanentemente in contatto con noi, chiesero di restare qui in Cile, per accettare posti di lavoro all’interno della Dina. Mi sono opposto e il presidente ha detto: ‘assolutamente no’. Quindi mi sono opposto e ho detto a lui [al capo della Cia]: “No, devi tornare nel tuo Paese”. Il capo della delegazione, inviato da Vernon Walters, si arrabbiò parecchio e mi disse che avremmo avuto delle conseguenze se non avessimo accettato questo [accordo]”.

Uno scenario del genere non può essere considerato reale solo in base alle parole di Contreras. Egli ha astutamente sfruttato il suo rapporto con la Cia per mettere in imbarazzo gli Stati Uniti e ha accusato la Cia di essere responsabile di alcuni dei crimini di cui è stata accusata la Dina, compreso l’assassinio di Letelier. In questo caso, tuttavia, esiste un insieme significativo di prove che corroborano la dichiarazione di Contreras sull’addestramento della Dina da parte della Cia. Nel gennaio 1974 la Dina contava già 700 dipendenti (senza contare la rete di informatori retribuiti e non retribuiti). L’addetto alla difesa statunitense in Cile riferì sulle sue esigenze di formazione: non sono adeguatamente formati per il loro lavoro. In particolare mancano di una formazione elementare nelle tecniche di intelligence e di interrogatorio e tendono ad essere estremamente riservati.

Che la Cia abbia fornito tale formazione è stabilito da diverse fonti ufficiali. Il Rapporto Hinchey, in un passaggio citato per la prima volta nel capitolo 4, fa riferimento all’addestramento della Dina da parte della Cia “per combattere la sovversione e il terrorismo dall’estero, non per combattere gli oppositori interni del governo”. Un rapporto ancora segreto del 1979 della Commissione per le Relazioni estere del Senato corrobora direttamente elementi della storia di Contreras:

“Poco dopo la fondazione della Dina, il direttore Contreras venne negli Stati Uniti per cercare l’assistenza americana. Secondo la Cia, gli Stati Uniti hanno chiarito a Contreras che non potevano essere forniti formazione o sostegno che potessero favorire la repressione interna. I funzionari dell’agenzia, tuttavia, informarono Contreras sui fondamenti dell’organizzazione e della gestione dell’intelligence”. I documenti declassificati della Cia tacciono sui dettagli dell’addestramento e sull’affermazione di Contreras secondo cui otto istruttori della Cia trascorsero diversi mesi in Cile. Sul fatto cruciale della presenza degli addestratori della Cia, Contreras riceve conferma dal suo capo delle operazioni, il colonnello Pedro Espinoza. In una testimonianza citata in giudizio nel 2000 Espinoza disse di aver creato una scuola di intelligence basata in parte su “corsi impartiti dagli istruttori della Cia a Santiago”. Le interviste fatte da John Dinges con due ex agenti della Dina di rango inferiore forniscono altre prove: “Uno ha detto di aver frequentato lezioni tenute da americani che presumeva fossero della Cia. Le sessioni si sono svolte presso il reggimento Tejas Verde di Contreras, il luogo dell’addestramento della Dina. L’altro agente ha detto di aver visto i manuali di procedura e istruzioni dell’intelligence della Cia. Prima di venire a conoscenza del ruolo degli Stati Uniti, disse: “Pensavo che Contreras fosse una specie di genio per aver costruito un apparato così grande e complicato in così poco tempo”.

Infine, c’è conferma all’affermazione di Contreras secondo cui la Cia avrebbe tentato di inviare i propri agenti in compiti operativi all’interno della Dina. Un accordo simile era in vigore in Venezuela. Il servizio di intelligence del Paese, gestito da ufficiali addestrati dalla Cia, molti dei quali nati a Cuba, era diventato una filiale virtuale della Cia. John Dinges ha intervistato Orlando García, del servizio segreto venezuelano Disip, e Carlos Andrés Pérez, allora presidente. Entrambi hanno confermato che almeno un ufficiale della Cia era assegnato a tempo pieno e aveva compiti operativi negli uffici del Servizio di intelligence delle forze armate a Caracas, che era l’equivalente venezuelano della Cia.

Ci sono tre ulteriori prove dell’intima relazione della Cia con Contreras in questo periodo, sostiene Dinges. Secondo il Rapporto Hinchey, Contreras ricevette almeno un pagamento dalla Cia, a metà del 1975, per un importo non divulgato (lo stesso documento che ha rivelato la traccia del nome dice anche che i file di sicurezza della Cia su Contreras furono distrutti nel 1991, un atto di straordinaria arroganza da parte dell’agenzia per impedire ulteriori imbarazzanti rivelazioni sul suo rapporto di lavoro con Contreras).

L’altra informazione è un promemoria della Cia scritto nel periodo in cui Contreras era a Washington all’inizio del 1974. Contiene un resoconto dettagliato delle rivalità di Pinochet con i suoi colleghi generali. Un’annotazione riporta da Dinges indica che è stato scritto con il contributo del generale Vernon Walters, allora vicedirettore della Cia. Il suo focus principale è sugli sforzi di Pinochet per neutralizzare gli altri membri della giunta al potere e concentrare il potere nelle sue mani: “La Cia era anche ben informata della prima espansione delle operazioni della Dina oltre i suoi confini. All’inizio del 1974, le forze di sicurezza di Argentina, Cile, Uruguay, Paraguay, [e] Bolivia si incontrarono a Buenos Aires per preparare azioni coordinate contro obiettivi sovversivi”, notando, tuttavia, che il coordinamento non era ancora “molto efficace”. I funzionari dell’ambasciata americana iniziarono a sentire parlare di incontri regolari delle forze di sicurezza e di intelligence dei cinque paesi della regione, a volte incluso anche il Brasile. Lo conoscevano come il “gruppo di coordinamento”, i cui incontri più importanti si tenevano nella base militare di Campo de Mayo a Buenos Aires”.

Ma nel lungo saggio del giornalista americano emerge un altro particolare di grande rilevanza. L’omicidio del generale Prats è stata la prima incursione del Cile negli omicidi internazionali.

Riuscì nonostante ci fossero state massicce fughe di notizie di intelligence, molto probabilmente il risultato del maldestro coordinamento con i colleghi argentini. Vale la pena notare quanto diverse siano state le azioni delle agenzie di intelligence che hanno ricevuto le fughe di notizie. Le agenzie francese e della Germania Est hanno immediatamente avviato azioni per impedire l’assassinio. La Cia, venuta a conoscenza dell’assassinio pianificato a Buenos Aires, avrebbe potuto facilmente organizzare una dimostrazione discreta ma visibile dell’interesse e del sostegno degli Stati Uniti a Prats. Ma non fu fatto nulla. Un avallo implicito?

