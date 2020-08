Squadra Speciale Cobra 11/ Anticipazioni 18 agosto: Dana di nuovo nei guai!

SQUADRA SPECIALE COBRA 11, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, martedì 18 agosto 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Squadra Speciale Cobra 11 in prima Tv assoluta. Saranno il terzo e il quarto della 24^ stagione, dal titolo “Zoe” e “Una notte criminale“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Semir (Erdogan Atalay) non dimentica la morte del padre, avvenuta anni prima, e per la quale la famiglia lo ha sempre incolpato. Tre giorni dopo, Ben (Tom Beck) consegna all’amico dei documenti sul padre che lo conducono fino in una clinica, dove un uomo gli fa perdere i sensi con un’iniezione sul collo. Al suo risveglio, Semir e Paul (Daniel Roesner) seguono una pista che porta fino alle pompe funebri in cui si è celebrata la morte del padre di Gerkhan. Qualcosa non torna e Semir è sempre più confuso quando vede la macchina del padre sfrecciare in strada. Scopre però che si tratta di un regalo del fratello, anche se poco dopo i due finiscono in una sparatoria: qualcuno sta rubando le ossa di Abuldkadir (Hasan Ali Mete) e Paul finalmente confessa. Ha organizzato tutto per permettere a Semir di elaborare il lutto per il padre. Recuperate le ossa, Semir ha le prove che il padre è stato avvelenato dal cognato. Omer (Sahin Eryilmaz) però lo colpisce e poi glir ivela che Abulkadir in passato ha ucciso l’uomo che lo ricattava. Grazie all’intervento del fratello, Semir e Paul riescono a salvarsi per un pelo. Semir, Paul e la squadra al completo si occupano di fermare un’esplosione, ma le cose vanno storte. Gli Affari Interni iniziano ad indagare sull’accaduto per trovare il responsabile della morte di un giovane agente. Semir e Paul sono a rischio sospensione, ma continuano ad occuparsi dei criminali che hanno piazzato la prima bomba. Seguendo una pista in un centro scommesse, Semir e Paul vengono raggiunti dal resto della squadra: i due criminali vengono uccisi dai colleghi e loro sono costretti a lasciare le armi. Lennart (Roman Knizka) si dà poi alla fuga con Elias (Charlie Schrein) con la seconda bomba. I due Commissari scoprono che Lennart e i suoi uomini hanno intenzione di far saltare un ospedale e impongono al Questore di consegnare loro un forte quantitativo di denaro. Anche se Semir e Paul vengono arrestati dal Questore, Freund (Niels Kurvin) decide di aiutare i due colleghi per trovare il rifugio di Lennart. Quest’ultimo rivela solo dopo aver ricevuto i soldi di aver organizzato un bluff. Elias in realtà ha rubato l’esplosivo e lo ha piazzato nella Centrale. Dopo una violenta sparatoria, Paul uccide Elias prima che possa far saltare in aria l’edificio.

SQUADRA SPECIALE COBRA 11 ANTICIPAZIONI DEL 18 AGOSTO 2020

EPISODIO 3, “ZOE” – Hannah viene rapita durante una visita in un club, in cui è presente anche Dana. La figlia di Semir riesce a salvare la sua coetanea e poi le propone di trasferirsi nel suo appartamento perchè possa proteggerla. Le due però non sanno che una terza donna le sta seguendo. Dana intanto cerca di trovare degli indizi che spieghino come mai qualcuno vorrebbe rapire Hannah e finisce in guai molto seri.

EPISODIO 4, “UNA NOTTE CRIMINALE” – La babysitter della segretaria viene aggredita da alcuni sconosciuti mentre si trova con il figlio di Susanne Konig, Friedrich. Semir e Paul si occupano del caso e seguendo le tracce degli aggressori, si imbattono nell’ex fidanzato della donna, Tommy, appena rilasciato sulla parola. Susanne dovrà prendere poi una decisione importante.

