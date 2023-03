Squalo, chi è? Il cantante mascherato 2023/ Milly Carlucci depista con ‘The Shark’?

Chi è lo Squalo? Il Cantante Mascherato 2023: Milly Carlucci forse depista ma…

“E’ fondamentale tenere separata vita privata e professionalità sennò si deraglia. Ho grande capacità di mediare e ho scelto questa maschera che è l’antitesi di quello che sono…”. Con queste parole lo Squalo si è presentato al Cantante Mascherato 2023, la settimana scorsa, introducendo una performance frizzante e divertente. Il personaggio misterioso ha subito innescato la curiosità del pubblico di Raiuno, che è partito a caccia di indizi per smascherare lo Squalo. Milly Carlucci lo ha presentato come ‘The Shark’, fornendo un’accurata descrizione del personaggio, almeno per quanto concerne il look. E così, incrociando vari indizi, l’ipotesi più accreditata per questa affascinante maschera è quella che porta il nome di Vincenzo Nibali, famoso ciclista soprannominato proprio Lo Squalo. Sarà davvero lui?

Amici 22 serale 2023, 2a puntata/ Diretta ed eliminati: lite tra Emanuel Lo e Celentano per…

Lo Squalo, chi è? il Cantante Mascherato 2023: tante altre ipotesi sulla maschera misteriosa. Oltre al ciclista Vincenzo Nibali…

Dunque, chi è lo Squalo? Il quesito si ripete sul web a poche ore dalla seconda puntata del Cantante Mascherato 2023. L’auspicio è di acquisire nuovi indizi ed elementi utili, questa sera sabato 25 marzo, per formulare ipotesi più appropriate. Tra le idee degli investigatori ci sono tanti nomi noti del mondo dello spettacolo, così è spuntato il nome dell’attore e showman televisivo Nino Frassica; qualcuno ha chiamato in causa anche il cantante Morgan e l’attore Massimiliano Gallo, senza però trovare toppo consenso.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 25 marzo: torna Alessio Corvino? Spoiler!

Tornando in ambito musicale, alcuni spettatori del Cantante Mascherato 2023 hanno caldeggiato l’ipotesi Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, vale a dire il famoso rapper secondo classificato al Festival di Sanremo di quest’anno. Tanti nomi sul tavolo, ma idee ancora confuse. Di questa rosa, forse, il profilo più plausibile è proprio quello dello sportivo Vincenzo Nibali. Vedremo se i rumors verranno confermati nella seconda puntata o se invece si apriranno nuovi scenari.

LEGGI ANCHE:

Antonella Fiordelisi, quanto ha guadagnato al GF Vip 7?/ Cifra da capogiro: l'indiscrezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA