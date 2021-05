Stalker aggredisce ex fidanzata sul bus/ 29enne arrestato: botte, minacce e…

Uno stalker di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri di Milano nei giorni scorsi e le immagini della sua cattura sono state mostrate in esclusiva nel corso dell’ultima puntata del programma “Lombardia Nera”, in onda su Antenna 3. La giornalista e il cameraman della trasmissione hanno assistito dal vivo all’episodio, documentandolo attraverso l’occhio elettronico della videocamera, ma certo non si aspettavano di assistere all’ennesima aggressione da parte dell’uomo ai danni della sua ex fidanzata 34enne (e dalla sorella).

Il ragazzo, infatti, aveva perseguitato per mesi l’ex partner, picchiandola addirittura con una mazza da baseball e le forze dell’ordine hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere dopo averlo individuato a bordo di un autobus in piazzale Lotto. Peccato che su quel mezzo a un certo punto siano salite anche la vittima e sua sorella, con le quali è nata da subito una colluttazione, tra le grida disperate della giovane, esasperata per l’ennesimo agguato teso nei suoi confronti dalla persona che un tempo amava.

STALKER 29ENNE ARRESTATO A MILANO: MINACCE E PERCOSSE

Lo stalker, in seguito alle grida della sua ex fidanzata, ha dato vita a una breve fuga, salvo essere placcato immediatamente dalle forze dell’ordine, che hanno provveduto ad ammanettarlo e a separarlo dal suo bersaglio designato. Come riportato dall’agenzia ANSA, le indagini sono state condotte dalla stazione dei carabinieri di Milano Rogoredo in collaborazione con il nucleo operativo e queste “hanno consentito di accertare che le violenze andavano avanti dal luglio 2020. In questo periodo l’uomo ha continuamente molestato con telefonate e messaggi, anche dal contenuto minaccioso, l’ex compagna 34enne, intimandole tra l’altro di restituirgli i soldi spesi per le cene”. Non pago del terrore che riusciva a incutere nei confronti della donna, in una duplice circostanza il 29enne ha raggiunto la nuova abitazione della sua ex con in mano una mazza da baseball, utilizzata per danneggiare la porta d’ingresso e per ferire alla spalla la giovane. Un incubo che ora, per fortuna, pare essere davvero terminato per la malcapitata.

