Stalker investe un carabiniere dopo un controllo: il collega spara/ Morto 55enne a Padova

Tragedia a Padova, dove una sparatoria tra un carabiniere e un uomo stalker è finita con la morte di quest’ultimo. Fermato per un controllo per stalking, sotto casa della ex moglie, con il suo furgone l’uomo aveva investito uno dei due carabinieri: così il collega, per fermare il criminale, ha sparato uccidendolo. L’aggressore, un uomo di 55 anni di origini albanesi, è stato raggiunto da quattro colpi di pistola sparati proprio dal militare. Dopo essere stato soccorso, è morto in ospedale.

Il carabiniere investito, invece, ha riportato gravi ferite alle gambe, rimanendo schiacciato tra il furgone guidato dallo stalker e l’auto di servizio. L’uomo è in ospedale ma non è in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto in via Castelfidardo, nel quartiere Sacra Famiglia, dove vive la ex moglie dell’aggressore alla quale lui non avrebbe potuto avvicinarsi da disposizione di un giudice in seguito ad una denuncia di stalking. Fermato per un controllo, sarebbe impazzito investendo il militare.

L’aggressione e poi la sparatoria