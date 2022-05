Stanley Tucci, chi è?/ A caccia dei luoghi più belli d’Italia aspettando ‘La Fortuna’

Chi è Stanley Tucci nome di spicco nella nuova serie tv La Fortuna

Stanley Tucci approda su Raiuno come protagonista della nuova miniserie iberica la Fortuna, in onda da questa sera, lunedì 30 maggio sul primo canale della tv di Stato. Si tratta di uno sceneggiato ispirato al thriller internazionale ideato dal maestro del fumetto spagnolo contemporaneo Paco Roca e con un cast di tutto rispetto, dove spicca appunto il nome di Stanley Tucci. La star statunitense, che in carriera ha vinto 2 Golden Globe e ricevuto una candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista per Amabili resti, è stata avvistata in Italia recentemente, dove sta portando avanti la serie tv “Stanley Tucci: Searching for Italy”, un prodotto della CNN di grande successo.

LA FORTUNA/ Diretta e anticipazioni 30 maggio: Frank chiede l'aiuto del legale Jonas

Stanley Tucci in Italia a caccia di “tesori nascosti”

Si è scatenato grande entusiasmo in quel di Matera, dove è stato appunto pizzicato l’attore hollywoodiano Stanley Tucci. Lo showman statunitense, come accennavamo, era nella città di Sassi per girare una puntata del programma in cui va a caccia di panorami suggestivi e indimenticabili, in un viaggio tra gastronomia e tipicità del territorio. E’ un momento magico e ricco di impegni per Tucci, attore protagonista di tanti film di successo, tra cui Il diavolo veste Prada, Amabili resti, Winchel e Conspiracy – Soluzione finale. Attesa quasi spasmodica per vederlo all’opera in un nuovo sceneggiato che si preannuncia un successo annunciato.

