Stanotte a Milano, Alberto Angela/ Anticipazioni e ospiti: Celentano, Zanetti ed Elio

Stanotte a Milano, in onda durante la serata di Natale su Rai 1

La prima serata di Natale su Rai 1 è dedicata a Milano, alla sua storia e al suo futuro. Questa sera, domenica 25 dicembre, alle 21.25 su Rai1 va in onda “Stanotte a Milano”, programma di Alberto Angela dedicato interamente alla metropoli lombarda. Il viaggio nel capoluogo maghino partirà dalla guglia maggiore del Duomo, per toccare poi altri simboli della città: il Teatro alla Scala, la Pinacoteca di Brera, la Stazione Centrale, ma anche la Galleria, San Siro, i grattacieli di Porta Nuova e i Navigli. “L’idea era di raccontare la città cercando però spigolature, non cose scontate”, ha spiegato Alberto Angela. Con la tappa a Milano, il ciclo di “Stanotte a…” arriva al suo ottavo capitolo: tutto è iniziato il 28 maggio 2015 con la visita notturna di Alberto Angela al Museo Egizio di Torino. Sono seguiti poi gli appuntamenti a San Pietro, Firenze, Venezia, Pompei, l’incontro con Caravaggio e poi lo scorso anno a Napoli.

Stanotte a Milano: il racconto di Adriano Celentano

Tra i protagonisti di “Stanotte a Milano” ci sarà anche Adriano Celentano, con un racconto molto intimo dell’artista nato in via Gluck nel 1938. “Ci siamo chiesti dove fosse via Cristoforo Gluck e quando la siamo andati a cercare l’abbiamo trovata in una zona di case popolari, tutto sommato anonima, niente di speciale… per questo abbiamo pensato di chiedere a lui di spiegare cosa fosse davvero in quegli anni dopo la guerra la vera strada di quella canzone”, ha spiegato Alberto Angela. Celentano ha accettato di parlare di via Gluck perché è un luogo che gli ha cambiato la vita: “Credo che raramente Celentano sia stato così intimo, si è aperto come un fiore, proprio come fa Milano quando gli si presta la dovuta attenzione per raccontarla. Abbiamo lasciato quasi tutto ciò che ci ha detto, è davvero un contributo unico e speciale”.

Gli ospiti di Alberto Angela a Stanotte a Milano

Tra gli ospiti di Alberto Angela nella puntata di “Stanotte a Milano” ci saranno anche i calciatori Zlatan Ibrahimović e Javier Zanetti, per testimoniare la grande storia calcistica meneghina con le due squadra Inter e Milan. In rappresentanza della grande tradizione legata alla moda saranno presenti Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Mentre la scena musicale sarà rappresentata da Malika Ayane – protagonista di una performance in Galleria – ed Elio e le storie tese, che interpreterà una canzone di Enzo Iannacci. Ospiti anche i primi ballerini della Scala Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko. La Milano raccontata da Alberto Angela prenderà di volta in volta la voce di Giancarlo Giannini. La puntata speciale “Stanotte a Milano” andrà in onda su Rai 1 alle 21.25, con la produzione di Rai Cultura.

