Start up senza notaio/ E’ possibile e con quale escamotage?

E’ possibile aprire una start up senza un notaio e risparmiare dei soldi? E se sì, con quale escamotage? E’ tutto legale? Vediamo cosa è possibile fare secondo la normativa vigente.

Start up senza notaio: in che modo è possibile non pagarle?

Come sappiamo i tempi di crisi economica in molti cercano di trovare un lavoro autonomo, poiché è difficile trovare soluzioni ben retribuite. Lo è ancora di più per la fascia che va da 25 a 45 anni e in particolare la fascia over 30, che è quella che più difficilmente riesce a trovare lavoro per via della mancanza di incentivi fiscali all’assunzione. A un certo punto l’apertura di un’azienda diventa una tappa obbligata per tutti coloro che non hanno la possibilità di aprire una partita IVA forfettaria, oppure a regime ordinario, ma vogliono veramente cominciare con una startup.

Le startup solitamente per iniziare non hanno neanche il capitale necessario e devono necessariamente far fronte a tutte le spese necessarie chiedendo dei fondi statali oppure di tipo privato. Per questo c’è chi si è domandato se per aprire una startup, che sia un srl oppure una spa è necessario far fronte anche alle spese notarili oppure se queste possono essere superate in un qualche modo. In teoria la legge consentirebbe comunque anche di aprire una startup senza notaio, facendo ricorso alla legge numero 33/2015, che ha convertito il decreto legislativo numero 3/2015 soltanto per le startup.

Start up senza notaio: cosa dice la legge?

Va detto comunque, per dovere di cronaca, che questo decreto è stato poi dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato attraverso la sentenza numero 2643 del 29 marzo 2021. In questo caso però tutto deve essere depositato presso il registro delle imprese e comunque è possibile apportare le modificazioni registrando successivamente lo statuto dell’azienda presso un notaio.

Tuttavia esistono anche altre possibilità per risparmiare i soldi notarili, vale a dire investire in una srls cioè in una srl semplificata che infatti consente di pagare molti meno oneri rispetto ad una srl e consente comunque di registrare Le startup al registro delle imprese innovative.

