Stasera in tv 23 febbraio/ Programmi Rai: Che Dio ci aiuti 7 e Splendida Cornice

Ricca programmazione in onda oggi Giovedì 23 febbraio sui canali Rai. Su Rai 1 va in onda il tredicesimo episodio di Che Dio ci aiuti, la fiction giunta ormai alla settima stagione che ruota attorno alla vita del convitto che ospita ragazze e persone provenienti da scenari diversi, gestito dalla bizzarra Suor Angela, interpretata dall’amatissima Elena Sofia Ricci.

Su Rai 2 troviamo Il Giustiziere della notte, il film d’azione del 2018 con protagonista Bruce Willis. Si tratta di un remake dell’omonimo film del 1974 e racconta le vicende di un medico che decide di vendicare la morte della moglie, vestendo i panni di un giustiziere alla ricerca dei criminali della città. In seconda serata sempre su Rai 2 torna Stasera c’è Cattelan, il divertente show con Alessandro Cattelan e tanti ospiti del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura all’insegna dell’ironia e della leggerezza tra interviste, musica e riflessioni su temi d’attualità. Geppi Cucciari infine conduce la prima serata di Rai 3 con il suo people show Splendida Cornice che racconta il mondo, la società e la cultura di oggi con leggerezza, ironia e la simpatia che contraddistingue la comica sarda, con l’obiettivo di conoscere meglio gli italiani.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 23 FEBBRAIO 2023

Rai 1

21:25 – Che Dio ci aiuti 7 – Fiction – Elena Sofia Ricci torna con due nuovi episodi nei panni di Suor Angela, la stravagante sorella che ha cambiato drasticamente la sua vita e che cerca di aiutare i personaggi che arrivano al convitto a risolvere i loro problemi, ritrovandosi coinvolta nelle varie vicende.

23:35 – Porta a Porta – Attualità – Bruno Vespa dedica la prima parte della puntata al conflitto in Ucraina, alla vigilia dell’anniversario dell’invasione russa. Nella seconda parte, spazio al programma “L’Eredità”: ospiti i conduttori Carlo Conti e Flavio Insinna per festeggiare assieme le 5000 puntate del game show.

Rai 2

21:20 – Il Giustiziere della notte – Film d’azione – Bruce Willis interpreta un medico che decide di vendicarsi della morte della moglie, trasformandosi di notte in un giustiziere che da la caccia di criminali.

23:15 – Stasera c’è Cattelan – Show – Dopo Ornella Vanoni, Fabio Rovazzi e Levante, Alessandro Cattelan è pronto ad intrattenere nuovi ospiti con interviste e giochi per la terza puntata della settimana.

Rai 3

21:20 – Splendida Cornice – Show – Geppi Cucciari conduce il nuovo people show di Rai 3. La puntata è dedicata alla musica italiana con tanti ospiti tra cui il compositore Stefano Bollani, l’attrice Valentina Cenni, il giornalista Aldo Grasso e il direttore d’orchestra Luigi Gaggero in collegamento da Kiev.

23:15 – Mixer Vent’anni di televisione – Rubrica – Il giornalista Giovanni Minoli continua il suo viaggio retrospettivo nella storia del rotocalco d’attualità, tra i protagonisti della puntata anche il regista Steven Spielberg incontrato da Marina Gefter Cervi sul set di “E.T. l’extra-terrestre”.

Rai 4

21:20 – Hawaii Five-O 1 – Telefilm – Il tenente Steve McGarrett torna alle Hawaii per indagare sulla morte del padre. Il governatore gli propone un accordo offrendogli tutti i mezzi per svolgere la propria ricerca, ma gli chiede in cambio di formare una task force per liberare l’isola dalla criminalità.

23:35 – Miss Bala, sola contro tutti – Film thriller – Gloria Meyer per salvare la sua amica Suzu è costretta a collaborare con un agente della DEA e contemporaneamente anche con il cartello di Tijuana.

Rai 5

21:15 – Pagliacci – Opera – L’omaggio di Leoncavallo al circo e al cinema di Federico Fellini. Lo spettacolo, registrato nell’estate del 2021 all’Arena di Verona comprende nel cast splendide voci come Marina Rebeka e Yusif Eyvazov.

22:41 – Enrico Caruso. E ricomincia il canto – Documentario – La vita di Enrico Caruso, il tenore che ha reso la lirica e la musica napoletana popolari in tutto il mondo. A 100 anni dalla sua morte uno speciale per raccontarlo

23:35 – Joni Mitchell: Woman of Heart and Mind – Film Documentario – Diretto da Stephanie Bennett, il documentario ripercorre la vita di una delle cantautrici più importanti della storia alternando immagini di repertorio a interviste esclusive con artisti che hanno lavorato con Joni Mitchell.

Rai Movie

21:10 – Signs – Film drammatico – Mel Gibson si ritrova a dover affrontare gli alieni nel film di fantascienza diretto da M. Night Shyamalan.

23:00 – Storia di un fantasma – Film Fantastico – Lo spettro di un uomo coinvolto in un incidente, fa visita alla giovane moglie, cercando di rimettersi in comunicazione con lei.

Rai Premium

21:20 – Atlantic crossing – Miniserie – La serie televisiva racconta la storia della famiglia reale norvegese in fuga dopo l’occupazione tedesca del 1940.

23:20 – Italiani fantastici e dove trovarli – Reality – Alessandro Di Sarno in questo programma di esperimenti sociali, da modo, attraverso delle candid camere, ai protagonisti di raccontarsi.

Rai Storia

21:10 – a.C.d.C. Amsterdam, Londa, New York. Lo Shock della Modernità – Documentario – Le città di Londra e New York sono le protagoniste in quanto le prime a diventare metropoli nel XIX secolo.

23:10 – Storia della nostre città, Ascoli – Documentario – Protagonista della puntata è Ascoli, una città che ha vissuto un’epoca di fermento artistico e intellettuale tra il Quattrocento e il Cinquecento, tuttora percepibile tra le strade del centro.

Rai Scuola

21:00 – Progetto Scienza Newton – Culturale – Il programma, condotto da Davide Coero Borga tratta i temi della sostenibilità ambientale e dell’innovazione scientifica.

22:00 – Progetto Scienza Verso il futuro – Approfondimento – La conduttrice Silvia Bencivelli si addentra nelle ricerche di oltre 25 paesi, che stanno influenzando il futuro dell’umanità.

Rai Sport +HD

20:45 – Basket, qualificazioni Coppa del Mondo Italia vs Ucraina – Sport – Italia e Ucraina si sfidano a Livorno nella quinta partita della seconda fase di qualificazione ai Mondiali del prossimo anno.

23:00 – L’uomo e il Mare – Sport – La rubrica, condotta dal giornalista Giulio Guazzini è dedicata al mare e ai suoi valori, riscoperti grazie alle testimonianze e ai racconti di tanti protagonisti.

Rai Gulp

21:05 – Il Collegio, 1992 – Docureality – Un gruppo di studenti adolescenti viene catapultato in un collegio degli anni ’90 per riscoprire il decennio segnato dalla nascita delle nuove tecnologie.

23:20 – Sara e Marti La nostra storia – Serie TV – Due sorelle lasciano Londra per seguire il padre in un paesino umbro, Affrontando assieme le loro vicende adolescenziali.

Rai Yoyo

21:25 – Bing – Cartoni – Le avventure del coniglietto che affronta con l’aiuto dei suoi amici tutte le sfide, anche quelle che sembrano impossibili.

22:50 – Tutti a nanna con yoyo – Cartoni – Per i più piccoli, la buonanotte di yoyo











