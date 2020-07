Stasera in tv, Mediaset/ Oggi film e programmi: Ciao Darwin 7 (11 luglio)

Mediaset ci offre stasera in tv diverse proposte tra film e programmi per la giornata di oggi, sabato 11 luglio 2020. Partiamo da Canale 5 dove sarà il momento di una replica del programma Ciao Darwin 7 La Resurrezione a partire dalle 21.20. Luca Laurenti e Paolo Bonolis avranno dunque il compito, anche se attraverso una puntata registrata, di far ridere gli italiani. Più che ridere si sorride su Italia 1 dove dalle 21.30 ci sarà spazio per il film Mrs. Doubtfire Mammo per sempre con un Robin Williams straordinario nei panni della tata più simpatica sul grande schermo. Su Rete 4 invece si torna con l’appuntamento serale della soap opera Una Vita in prima tv a partire dalle 21.25. Andranno in onda la seconda parte dell’episodio 42 della 16ma stagione, il 43 e la prima parte del 44.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Andiamo a vedere cosa ci propone Mediaset stasera in tv sulle sue reti secondarie. partiamo da Canale 20 che come sempre ci offre film interessanti, a partire dalle ore 21.04 andrà in onda The Kingdom del 2007. Il film è stato diretto da Peter Berg con nel cast attori del calibro di Jamie Foxx, Jennifer Garner e Jason Bateman. Anche su Iris ci sarà la possibilità di seguire un altro film interessante come L’ultimo appello di James Foley con Chris O’Donnel, Gene Hackman e Faye Dunaway. Su Cine 34 invece spazio al cinema italiano con dalle 21.10 la messa in onda di Testa t’ammazzo, croce… sei morto Mi chiamano Alleluja di Giuliano Camerino con George Hilton, Charles Southwood e Agata Flori tra gli altri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA