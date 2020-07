Stasera in tv, Rai/ Oggi film e programmi: Maleficent, La Grande Storia (17 luglio)

Stasera in tv la Rai ci offre una programmazione piuttosto varia e con tante proposte tra film, serie tv e show. Su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 andrà in onda Il Giovane Montalbano, le repliche del prequel della serie con protagonista Luca Zingaretti. Su Rai 2 invece sarà il momento del cinema con la messa in onda dalle 21.20 di Maleficent per la regia di Robert Stromberg con protagonista Angelina Jolie. Su Rai 3 invece sarà il momento di approfondimenti storici con La Grande Storia dal titolo Lunga vita alla Regina. Si parlerà dunque di Regno Unito e tutto quello che ruota attorno allo splendido percorso al suo interno della Regina Elisabetta.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

Andiamo a vedere cosa verrà trasmesso stasera in tv dalle reti secondarie della Rai. Su Rai 4 sarà il momento di un film, Rouge agent – La recluta. Anche su Rai Movie, come sempre, ci sarà spazio per il cinema con Lo stato contro Fritz Bauer che analizzerà alcuni problemi legati al procuratore federale che dopo dodici anni dalla fine della Seconda guerra Mondiale scoverà i segreti per arrivare ad Adolf Eichmann. Su Rai 5 invece andrà in onda un documentario dalle 21.35 dal titolo Art Night Leoncillo Civilizations, approfondimento dedicato a un target speciale di pubblico. Su Rai Premium sarà tempo di repliche con la messa in onda di una puntata di Un passo dal cielo.

