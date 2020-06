Angelina Jolie: “Brad Pitt? Giusto divorziare”/ “I miei figli conoscono la verità”

Angelina Jolie rompe il silenzio e parla del divorzio da Brad Pitt. L’attrice, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di British Vogue, svela i motivi che l’hanno spinta a chiudere il matrimonio con l’attore con cui ha avuto tre figli. “Mi sono separata per il bene della mia famiglia, dei miei figli. È stata la decisione giusta e continuo a concentrarmi sul loro benessere”, ha raccontato l’attrice in un’intervista a British Vogue parlando per la prima volta della sua vita privata che ha sempre cercato di proteggere dai media. “Alcuni hanno approfittato del mio silenzio e i bambini vedono bugie su se stessi nei media, ma io ricordo loro che conoscono la verità e se stessi”, ha aggiunto la Jolie confermando di non essersi mai pentita di aver messo fine al suo matrimonio.

ANGELINA JOLIE E IL DIVORZIO DA BRAD PITT: “LA COSA GIUSTA”

Angelina Jolie e Brad Pitt hanno formato per anni una delle coppie più belle di Hollywood. Insieme hanno fatto sognare milioni di fans formando anche una splendida famiglia. Dall’amore con Brad Pitt sono nati Shiloh, 12 anni, e i gemelli Knox e Vivienne, 11 anni. Angelina Jolie è anche mamma di Maddox, 18 anni, Pax, 16 anni e Zahara, 15 anni, diventati suo figli attraverso l’adozione. Innamorati dei suoi figli che definisce “sei giovani molto coraggiosi e molto forti”, l’attrice confessa di avere un rapporto schietto e sincero con i suoi ragazza con cui parla spesso anche delle emozioni che ha vissuto quando sono entrati nella sua vita. “Con i miei figli adottivi non posso parlare di gravidanza, ma parlo con molti dettagli e tanto amore del viaggio fatto per trovarli e come è stato guardarli negli occhi per la prima volta”, ha aggiunto l’attrice che, dopo il divorzio da Pitt, si è dedicata unicamente ai suoi ragazzi.



