Stasera in tv, Rai/ Oggi film e programmi: The Resident, CartaBianca e… (14 luglio)

Tornano le grandi serie televisive stasera in tv sulla Rai. A partire dalle 21.25 potremo seguire su Rai 1 in prima tv ai primi tre episodi della seconda stagione di The Resident. Su Rai 2 invece, dalle 21.20, sarà il momento di Squadra Speciale Cobra 11 con l’episodio numero 7 della stagione 11 appunto. Visto che l’appuntamento terminerà presto alle ore 22.10 sulla seconda rete di Stato ci sarà spazio anche al grande cinema, dalle 22.10 andrà in onda un cult di Gabriele Salvatores e cioè Amnèsia. Su Rai 3 invece Bianca Berlinguer ci proporrà il suo solito approfondimento su cronaca e attualità CartaBianca, con numerosi interventi e ospiti che si articoleranno lungo la durata del programma.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

Andiamo a vedere cosa ci sarà stasera in tv sulle reti secondarie della Rai. Su Rai 4 c’è spazio per il grande cinema con Max Payne, trasposizione da uno dei videogame più amati della storia diretto da John Moore e con nel cast Mark Walhberg, Mila Kunis e molti altri ancora. Il grande cinema d’animazione invece prenderà spazio su Rai 5 con la messa in onda dalle 21.05 de L’Illusionista, film del 2010 diretto dal grandissimo Sylvain Chomet che aveva sconvolto tutti con Appuntamento a Belleville. Su Rai Movie l’appuntamento è con una commedia diretta da Massimiliano Bruno che all’uscita nelle sale aveva riscosso molto successo, Viva l’Italia.



