Stasera in tv, Rai/ Oggi film e programmi: Troppo forte di Carlo Verdone (11 luglio)

Stasera in tv sulla Rai saranno diverse le possibilità che potremo cogliere in prima serata. La Tv di Stato offre sulle sue tre reti principali diverse e interessanti proposte. Su Rai 1 sarà trasmessa la XXI edizione di Una voce per Padre Pio dalle 21.20, nell’anno del Coronavirus rimane decisamente importante lanciare messaggi di speranza verso il futuro. Su Rai 2 sarà il momento del cinema thriller con il film di Doug Campbell, Tutti i sospetti su mia madre. Se questa pellicola ci creerà un po’ di panico, Rai 3 invece offrirà molto divertimento con Troppo forte di Carlo Verdone dalle 21.15. L’attore e comico romano dirige una commedia simpatica e che vede nel cast anche quello che è stato considerato a lungo il suo padre artistico, Alberto Sordi.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

Per la programmazione di stasera in tv Rai andiamo a vedere anche quello che ci offrono i canali secondari della tv di Stato. Rai 4 offre un film d’azione molto interessante come Professione Assassino diretto da Simon West e con nel cast Jason Statham. Come sempre poi il grande cinema andrà in onda su Rai Movie alle 21.10 con il film The Walk. Joseph Gordon Lewitt interpreta la storia vera di Philippe Petit che camminò su un filo sospeso nel vuoto a cavallo delle Torri Gemelle. Alla regia c’è un grande maestro come Robert Zemeckis. Su Rai 5 invece sarà il momento del teatro con Riccardo Rossi che ci presenta il suo Stasera a casa Rossi. I più giovani avranno l’opportunità di guardare su Rai Gulp nuovamente una puntata del reality Il Collegio.



