Stasera in tv, Rai/ Oggi film e programmi: ultima puntata di Made in sud (20 luglio)

Stasera in tv la Rai propone tantissime opzioni per un pubblico davvero variegato. Si parte da Rai 1 dove a partire dalle 21.25 vedremo Il giovane Montalbano con un nuovo episodio dal titolo Morte in mare aperto. Protagonista sarà Michele Riondino nel difficile ruolo del commissario reso noto da Luca Zingaretti da giovane. Su Rai 2 invece dalle 21.20 andrà in onda l’ultima puntata della nuova stagione di Made in Sud con alla conduzione Stefano De Martino e Fatima Trotta. Su Rai 3 invece sarà il momento del cinema con la messa in onda dalle 21.20 di Desconocido – Resa dei conti. Film girato tra Spagna e Francia è stato diretto nel 2015 da Dani de la Torre con nel cast Luis Tosar, Javier Gutierrez e molti altri ancora.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

Voltiamo lo sguardo sulle reti secondarie della Rai per quello che offrono stasera in tv. Su Rai 4 andrà in onda altri due episodi della prima stagione di Marvel’s Daredevil. Su Rai Movie invece ci sarà la possibilità di scavare nel passato con un western romantico del 1982 dal titolo L’uomo del fiume nevoso. Protagonista sarà l’indimenticabile Kirk Douglas con George Trumbull Miller alla regia. Su Rai Premium invece chi si è perso le ultime puntate di The Resident 2 avrà la possibilità dalle ore 21.20 di ricominciare la stagione da capo. Torna Renzo Arbore su Rai 5 dove a partire dalle 21.15 vedremo l’opera teatrale In Scena – Ll’arte d’o Sole. Tutti avranno la possibilità di veder esaudite le proprie ambizioni in fatto di televisione.



