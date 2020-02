Kirk Douglas morto a 103 anni/ Addio alla star del cinema e padre di Michael

E’ morto nelle scorse ore Kirk Douglas, star del cinema americano, nonché padre di un’altra stella di Hollywood, Michael Douglas. Kirk aveva 103 anni e l’annuncio della sua scomparsa è stata data dal figlio attraverso la propria pagina Instagram: “È con tremenda tristezza che io e i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciato oggi all’età di 103 anni. Per il mondo era una leggenda, un attore dell’età d’oro dei film, il cui impegno umanitario per la giustizia e le cause in cui ha creduto hanno fissato uno standard a cui tutti aspiriamo”. Il post poi prosegue: “Ma per me, i miei fratelli Joel e Peter era semplicemente papà, per Catherine, un meraviglioso suocero, per i suoi nipoti e pronipote, il loro nonno amorevole, e per sua moglie Anne, un marito meraviglioso”. Quindi l’attuale marito di Catherine Zeta Jones aggiunge e conclude: “La vita di Kirk è stata ben vissuta e lascia un’eredità nel cinema che durerà per le generazioni a venire, e una storia come un famoso filantropo che ha lavorato per aiutare la gente e portare la pace sul pianeta. Vorrei concludere con le parole che gli ho detto durante il suo ultimo compleanno e che rimarranno sempre vere. Papà, ti amo così tanto e sono così orgoglioso di essere tuo figlio. #KirkDouglas”.

KIRK DOUGLAS: DAGLI ANNI ’60 AL 2004, UNA LUNGA SERIE DI APPARIZIONI

Kirk ha lavorato nel mondo del cinema con costanza fino alla fine degli anni ’60, e di quel periodo si ricordano 20.000 leghe sotto i mari di Walt Disney, I vichingi del 1958, Noi due sconosciuti del 1960, L’occhio caldo del cielo, Due settimane in un’altra citta’ e molte altre pellicole. A partire dal ventennio settanta, ottanta, poi, Kirk è apparso meno spesso sul grande e piccolo schermo, continuando comunque la sua attività di recitazione. Di quel periodo si ricordano Uomini e cobra, Fury di Brian De Palma, Saturn 3 e Due tipi incorreggibili, film quest’ultimo del 1986 in cui Kirk recita nuovamente con Burt Lancaster. Tre le candidature al premio Oscar, ma Douglas senior non è mai riuscito a vincerlo, anche se nel 1996 è stato comunque premiato con l’Oscar alla carriera. La sua ultimissima apparizione risale al 2004, nel film Illusion, dove interpreta un regista moribondo, mentre l’anno prima aveva recitato assieme al figlio Michael ne “Vizio di famiglia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA