Stasera tutto è possibile/ Anticipazioni, ospiti e giochi: Step Carnival

Stasera tutto è possibile: seconda puntata 20 febbraio

Questa sera, lunedì 20 febbraio, alle 21.20 su Rai 2 va in onda un nuovo appuntamento con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino. Al suo fianco sono stati confermati Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Settimana scorsa, il debutto della nuova stagione, è stato visto da 1.393.000 spettatori pari all’8.4% di share (presentazione a 1.007.000 e il 4.6%).

Gabriele Madala (Zona bianca) rapinato in stazione/ "Vivere a Milano è il terrore"

Ogni puntata ha un tema diverso, dopo la prima puntata a tema San Valentino “Step in love”, la seconda puntata dal titolo “Step Carnival” avrà come tema il carnevale. Questa sera Vincenzo De Lucia imiterà Mara Venier e Maria De Filippi. Settimana scorsa l’attore aveva imitato Francesca Fagnani, reduce dalla sua esperienza sul palco del Teatro Aristion del Festival di Sanremo 2023.

Matteo Berrettini e Melissa Satta sono in crisi?/ Un post sui social alimenta i rumors

Stasera tutto è possibile: ospiti e prove della prima puntata

Gli ospiti della seconda puntata di “Stasera tutto è possibile” sono: Elio, Katia Follesa, Valeria Graci, Ema Stokholma, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Marco Mazzocchi. Molti i giochi in cui i concorrenti si metteranno alla prova sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli: da “Stammi dietro dance” a “Segui il labiale”, passando per “Serenata Step”, “Fotomimo” e “Step Market”. Nel corso della puntata verrà presentato un gioco nuovo: “Colpi bassi”, durante il quale due ospiti, ognuno con l’ausilio dei supporter posizionati alle loro spalle, dovranno sfidarsi “insultandosi” utilizzando solo appellativi appartenenti a un preciso tema indicato dal conduttore. Immancabile “La Stanza Inclinata”. A fine serata non ci saranno, come sempre, né vincitori né vinti: la regola è sempre la stessa, divertirsi!

LEGGI ANCHE:

Cugini di Campagna, Ivano Michetti: racconto choc sulla malattia/ "Ho avuto un ictus"

© RIPRODUZIONE RISERVATA