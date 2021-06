Stash, battesimo di lusso in Costiera Amalfitana per la figlia Grace/ “Amore immenso”

Stash ha deciso di festeggiare una tappa importante di sua figlia Grace in grande stile. Il frontman dei The Kolors ha organizzato un battesimo di grande lusso per la piccola, figlia avuta dalla relazione con Giulia Belmonte. Look griffatissimi per mamma e papà che hanno scelto per l’evento Dolce&Gabbana, come si evince anche dal tag usato da Stash nel suo post su Instagram. L’evento è stato celebrato in costiera amalfitana, per la precisione a Ravello. Dopo qualche giorno di relax, Stash e la sua compagna hanno celebrato il rito nel bellissimo Duomo, poi i festeggiamenti hanno avuto seguito in un ristorante locale. Si Instagram non sono mancate foto e storie dei vari momenti che si sono susseguiti nella magica giornata dedicata alla piccola Grace.

Non è mancata una dedica molto speciale e ricca di amore di Stash nei confronti di sua figlia Grace. Queste le sue parole: “Non esiste uno sguardo più sincero del tuo… Un amore più sincero del tuo… Un sorriso più sincero del tuo… Mi hai fatto capire quanto può essere intenso ogni secondo della vita. La mia famiglia! Auguri piccola Grace… Sei così piccola, ma al contempo così immensa!” Poi il cantante ha voluto ringraziare chi ha contribuito a rendere unica questa giornata: “Grazie alla famiglia @dolcegabbana per quello che ha fatto per noi in un momento così importante. Grazie a @simonesifufurlan per la sua incredibile disponibilità. E grazie a Don Angelo che ci ha accolti nel duomo di Ravello per celebrare il battesimo della nostra Grace con la sua pura genuinità. Love you guys!”

