Ogni cantore necessita della sua musa e da anni Stash ha trovato nella compagna Giulia Belmonte la fonte inesauribile dalla quale attingere per raccontare l’amore attraverso la musica. Il frontman dei The Kolors e la giornalista proseguono spediti su binari felici, ancor di più dopo che negli ultimi anni hanno allargato la famiglia con la nascita di ben due figlie, le piccole Grace (2020) e Image (2022).

“Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora”, scrivevano così sui social Stash e la compagna Giulia Belmonte, proprio in occasione della nascita della seconda delle figlie, Image. Le piccole di casa hanno reso ancora più solido e viscerale l’amore che li lega, come dimostrato dal tenero video postato dal cantante sui social alcune settimane fa dove, teneramente, canta con le due figlie a fare da uniche spettatrici: “Più di mille sold-out”.

Stash e lo ‘switch’ di vita grazie alla compagna Giulia Belmonte: “C’è un prima e dopo di lei…”

Come sottolineato, l’amore tra Stash e la compagna Giulia Belmonte è cresciuto di giorno in giorno e non solo grazie alla nascita delle due figlie ma anche per un rapporto che non smette mai di impressionare i fan per il grado di romanticismo. Proprio il cantante a più riprese non ha perso occasione per decantare la visceralità dell’amore che li lega. “Giulia per me è un miracolo, mi ha allargato la visuale sulla vita e sul futuro; senza programmare sono arrivate cose bellissime come le nostre due figlie” – raccontava il cantante dei The Kolors a Verissimo – “Questa cosa per me è stato il vero switch della mia vita…”. E ancora, di recente scriveva su Instagram: “Non riuscirò mai a spiegare quello che sei per me con queste stupide parole, non bastano; sono un limite per un sentimento così forte”.

Ma chi è Giulia Belmonte, compagna di Stash dei The Kolors? Pur non appartenendo al mondo della musica, la donna vanta una carriera di spicco nel mondo del giornalismo televisivo. Ha preso parte a diversi programmi ma spicca anche la sua partecipazione nel videoclip di una celebre canzone di Benji e Fede, “Dove e Quando”; occasione che contribuì ad accrescere ulteriormente la sua popolarità.